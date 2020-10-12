بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
مصدر غربي : القلق من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لم ينته وزير الخارجية يلتقي الرئيس المصري ويسلمه رسالة من الكاظمي القلق من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لم ينته.. وواشنطن تدعو الميليشيات لتسليم أسلحتها فؤاد حسين يصل القاهرة لاستكمال مقررات قمة عمان التميمي: إنهاء الأزمة المالية بالتخلص من الفضائيين وأصحاب الرواتب المزدوجة المالية النيابية : مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة تقع ضمن مسؤولية الحكومة ضابط برتبة عقيد في الجيش يقتل عميد ركن ويحاول الانتحار انتشار قوات الأمن في ساحات بغداد لوقف استهداف مطار العاصمة جولة خارجية للكاظمي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل وزارة النفط تعتزم خفض سعر البنزين المحسن
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 11:07 ص

زيباري : الصراع الأميركي الإيراني على ارض العراق يتجه نحو التصعيد

1020039977_0_174_4648_2689_1000x541_80_0_0_1f60d1bdec8ae24176f42112a89ae2d6
زيباري : الصراع الأميركي الإيراني على ارض العراق يتجه نحو التصعيد




رأى وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري ان الصراع الأميركي الإيراني على ارض العراق يتجه نحو التصعيد،  مشيرا الى انه "لايمكن انكار وجود صراع أميركي - إيراني على ارض العراق والاستهدافات التي تطال البعثات خير دليل".

وقال  زيباري في تصريح متلفز ان الحكومة عاجزة عن خلق توازن بعلاقاتها بين أميركا وإيران، لافتا الى ان الاكراد دعموا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لامكانية كونه المنقذ بعد مرحلة عبد المهدي، .
 واضاف زيباري "كنا اول الداعمين للكاظمي ومن غير العادل الحكم على ادائه خلال فترة قصيرة"، ودعا زيباري الى ضرورة التفاهم مع السنة على المناطق المتنازع عليها قبل الانتخابات المقبلة.




واوضح ان الكاظمي  في حيرة من امره  في العلاقة مع أميركا وإيران، قائلا  " كان الاجدر بالكاظمي التعامل مع علاقاته مع واشنطن وطهران وفقا لمصلحة البلد"،.


وقال زيباري خلال اللقاء ان استهداف اربيل سببه اعتبار الفصائل ان الاقليم قريب من الولايات المتحدة، مضيفا ان"الفصائل تستهدف بغداد واربيل كما استهدفها داعش الارهابي"، .
وبشأن شعارات فصائل المقاومة بشأن استهداف القوات الاميريكة قال ان النصاب لم يكتمل في جلسة التصويت على اخراج القوات الاجنبية،.


ورجح زيباري حدوث تصعيد اكبر خلال الشهر الحالي بشأن استهداف البعثات والضغط على واشنطن، مؤكدا ان تلويح واشنطن بسحب بعثتها والسفارة من بغداد حقيقي، مبينا ان العراق امام فوضى وفشل اذا انسحبت البعثات الدولية والاممية

واعتبر زيباري الازمة المالية والاقتصادية اخطر ماقد يواجه حكومة الكاظمي، كاشفا عن حصول اتفاق بين بغداد واربيل بشأن واردات المنافذ والنفط فضلا عن تخصيص واردات للاقليم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
استهداف البعثات الدبلوماسية

مصدر غربي : القلق من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لم ينته 12 تشرين الأول 2020 12:56 م

1602491990_136651

وزير الخارجية يلتقي الرئيس المصري ويسلمه رسالة من الكاظمي 12 تشرين الأول 2020 12:51 م

فؤاد حسين

فؤاد حسين يصل القاهرة لاستكمال مقررات قمة عمان 12 تشرين الأول 2020 12:35 م

اموال

التميمي: إنهاء الأزمة المالية بالتخلص من الفضائيين وأصحاب الرواتب المزدوجة 12 تشرين الأول 2020 12:20 م

المالية النيابية

المالية النيابية : مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة تقع ضمن مسؤولية الحكومة 12 تشرين الأول 2020 12:15 م

الكاظمي

جولة خارجية للكاظمي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل 12 تشرين الأول 2020 11:45 ص

thumb_16006210026f620c7556edeb03e1e3cb7a346b7b03

وزارة النفط تعتزم خفض سعر البنزين المحسن 12 تشرين الأول 2020 11:37 ص

باسم خزعل

خزعل: المخدوعون بالكاظمي سيبقونه في السلطة لفترة أطول 12 تشرين الأول 2020 11:34 ص

التعليقات