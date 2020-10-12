زيباري : الصراع الأميركي الإيراني على ارض العراق يتجه نحو التصعيد









رأى وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري ان الصراع الأميركي الإيراني على ارض العراق يتجه نحو التصعيد، مشيرا الى انه "لايمكن انكار وجود صراع أميركي - إيراني على ارض العراق والاستهدافات التي تطال البعثات خير دليل".



وقال زيباري في تصريح متلفز ان الحكومة عاجزة عن خلق توازن بعلاقاتها بين أميركا وإيران، لافتا الى ان الاكراد دعموا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لامكانية كونه المنقذ بعد مرحلة عبد المهدي، .

واضاف زيباري "كنا اول الداعمين للكاظمي ومن غير العادل الحكم على ادائه خلال فترة قصيرة"، ودعا زيباري الى ضرورة التفاهم مع السنة على المناطق المتنازع عليها قبل الانتخابات المقبلة.









واوضح ان الكاظمي في حيرة من امره في العلاقة مع أميركا وإيران، قائلا " كان الاجدر بالكاظمي التعامل مع علاقاته مع واشنطن وطهران وفقا لمصلحة البلد"،.





وقال زيباري خلال اللقاء ان استهداف اربيل سببه اعتبار الفصائل ان الاقليم قريب من الولايات المتحدة، مضيفا ان"الفصائل تستهدف بغداد واربيل كما استهدفها داعش الارهابي"، .

وبشأن شعارات فصائل المقاومة بشأن استهداف القوات الاميريكة قال ان النصاب لم يكتمل في جلسة التصويت على اخراج القوات الاجنبية،.





ورجح زيباري حدوث تصعيد اكبر خلال الشهر الحالي بشأن استهداف البعثات والضغط على واشنطن، مؤكدا ان تلويح واشنطن بسحب بعثتها والسفارة من بغداد حقيقي، مبينا ان العراق امام فوضى وفشل اذا انسحبت البعثات الدولية والاممية



واعتبر زيباري الازمة المالية والاقتصادية اخطر ماقد يواجه حكومة الكاظمي، كاشفا عن حصول اتفاق بين بغداد واربيل بشأن واردات المنافذ والنفط فضلا عن تخصيص واردات للاقليم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.