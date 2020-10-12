النجيفي يؤكد اهمية انهاء وجود قوات تنظيم حزب العمال الكردستاني في العراق





اكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي ، اهمية انهاء وجود قوات تنظيم حزب العمال الكردستاني في العراق ، مشيرا الى التأثيرات السلبية المقترنة بنشاطات وممارسات هذا التنظيم الذي عاث في المنطقة فسادا وإرهابا.





وشدد النجيفي خلال لقائه فاتح يلدز سفير تركيا في العراق فاتح يلدز " على أهمية عودة النازحين من مختلف مكونات قضاء سنجار ، وسحب الحشود من غير أبناء المنطقة مع ضرورة وأهمية التشاور مع القوى السياسية في محافظة نينوى التي عانت الكثير بسبب الأوضاع في سنجار وغيرها من أجزاء المحافظة مؤكدا أن أي حل ينبغي أن يكون نابعا من مصلحة وإرادة المواطنين في محافظة نينوى تحديدا ، وبخاصة مواطني سنجار من العرب والايزيديين والكرد .



وفي تناوله لملف الانتخابات أكد النجيفي أهمية إنجاز متعلقات قانون الانتخابات ، وتوزيع الدوائر الانتخابية بشكل ينسجم مع إرادة ومصلحة المواطنين ، والوقوف ضد أية محاولة لاستغلال ذلك لحساب حزب أو كتلة سياسية .