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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 10:32 ص

الخارجية الأمريكية ترحب بإعادة الاستقرار فى قضاء سنجار

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

رحبت الإدارة الأمريكية باتفاق سنجار حيث عبرت عن أملها في أن يحل المشاكل الأمنية والسياسية في قضاء سنجار العراقي الشمالي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان اوتاغوس في بيان:" إن الولايات المتحدة ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل السياسية والأمنية في سنجار".

وعبرت عن الأمل في أن تمهد الاتفاقية الطريق للظروف التي من شأنها تسريع إعادة الحياة إلى سنجار وتهيئة العودة الآمنة والطوعية للنازحين الذين تم تهجيرهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

كما شددت المتحدثة على أهمية حماية حقوق أهالي سنجار الذين تعرضوا للمجازر.

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