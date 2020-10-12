بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 12 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 10:11 ص

استهداف رتل تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة بين المثنى والديوانية

استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في صلاح الدين بعبوة ناسفة
أعلن مصدر أمني، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل يحمل معدات خاصة بالتحالف الدولي بين محافظتي المثنى والديوانية جنوبي بالبلاد.

وأشار المصدر، إلى أن "رتلا من سيارات الشحن كان ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي المنسحب مِن العراق، تعرض لانفجار بعبوة ناسفة على الطريق السريع بين مدينتي السماوة والديوانية، جنوبي البلاد".

وأوضح، أن "الانفجار أسفر عن أضرار في إحدى الشاحنات ضمن رتل التحالف، الذي استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة، بالوقوف وراء التفجيرات التي تستهدف قوات التحالف الدولي، إضافة لهجمات صاروخية متكررة على سفارتها في "المنطقة الخضراء" ببغداد، فضلا عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في العراق.
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