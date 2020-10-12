الكاظمي: العراق يحتاج إلى معالجات لتغيير الوضع

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج إلى معالجات، وعمل مستمر، لتغيير الوضع الخاطئ الذي تسير عليه الدولة حالياً.

وترأس الكاظمي اجتماعاً ضمَّ عدداً من الوزراء، والمسؤولين الحكوميين، كُرّس لبحث مُعالجات البطالة، وتأمين فرص العمل لفئة الشباب، فضلاً عن مستجدات الأوضاع العامة.

وأكد الكاظمي، في بيان عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على أهمية مواجهة كل التحديات المالية، والاقتصادية، والوبائية، بما يؤمّن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها إلى نقاط ارتكاز للإصلاح والتنمية.

وأضاف أن الحلول يجب أن تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، إذ إن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج إلى معالجات، وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطئ الذي تسير عليه الدولة حالياً.

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، طرح عدد من المقترحات المتعلقة بالقروض، وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، كما جرت مناقشة مشروع تشغيل الشباب.