ائتلاف علاوي: نظام الدوائر المتعددة لن يحافظ على أصوات الناخبين

أكد ائتلاف الوطنية، اليوم الاثنين، أن نظام الدوائر المتعددة لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يحافظ على أصوات الناخبين.

وقال الائتلاف في بيان، إن " ما حصل في جلسة مجلس النواب يوم أمس الأول من التصويت على الدوائر المتعددة، إنما كان بإيعاز من بعض القوى السياسية التي تحاول فرض رأيها على أعضاء مجلس النواب الموقر بمساعدة رئاسة المجلس التي لم تصغي للأصوات الرافضة والتي تنادي بتعديل هذا النظام، حيث أن معظم المتظاهرين السلميين لم يطالبوا بدوائر متعددة بقدر مطالبتهم بإجراء انتخابات مبكرة وعادلة ومنصفة ".

وأضاف أن "هذا تجسد بتأييد المرجعية لمطالب المتظاهرين وتبنيها من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وعادلة ولم تضيف المرجعية الرشيدة اي شئ آخر وإنما توّسع عدد الدوائر جاء بإيحاء القوى السياسية التي تنتهج اسلوب السيطرة على الانتخابات القادمة عن طريق الدوائر المتعددة او القوة المسلحة".