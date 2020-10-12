الفضيحة الأخيرة.. هدنة مع كتائب إيران الإرهابية لوقف الهجمات.. ومراقبون: خطيئة والأسلم إعلان تفكيك الميليشيا فورا

خبراء: كتائب حزب الله الارهابية اعترفت بجريمتها وايقاف اطلاق الصواريخ.. لماذا لا يعتقل الكاظمي قادتها إذن؟



جاء نفي حكومة الكاظمي، التوصل لهدنة مشروطة وفق ما تردد مع إرهابيي كتائب حزب الله العراق، ليؤكد الأنباء التي كان قد تم تداولها بالفعل، حول تواصل حكومة الكاظمي عبر أعلى المستويات فيها لهدنة مع الكتائب.

وقال خبراء، إنها فضيحة الفضائح، فالارهابيون لا تعقد معهم صفقات ولا هدن، ولكن على حكومة الكاظمي ان تعلن فورا تفكيك الميليشيا وبدء ملاحقة قادتها. خصوصا وانها أعلنت في بيان وقف الهجمات بما يعني مسؤوليتها التامة عن كل ما جرى.

وكانت قد نفت حكومة الكاظمي، أن تكون قد تفاوضت مع ميليشيات تابعة لإيران، بهدف التوصل إلى هدنة مشروطة لوقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا. وجاء النفي الحكومي بعد ساعات من إعلان ميليشيا كتائب حزب الله العراق الارهابية، اتفاق الفصائل المسلحة المدعومة من إيران على تعليق هجماتها الصاروخية، على القوات الأميركية شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية.



ونفى مصدر في مكتب رئيس الوزراء، الكاظمي خلال حديث مع مراسل “ جريدة العرب” في بغداد وفق تقرير لها، أن تكون الحكومة قد تفاوضت مع أي فصيل مسلح لوقف الهجمات على السفارة الأميركية في بغداد!! وقال المصدر إن الحكومة لم تتوصل إلى هدنة مشروطة مع أي فصيل مسلح لوقف استهداف السفارة الأميركية، مشيرا إلى أن إعلان الكتائب جاء بعدما بدأ الجيش العراقي عملية إعادة انتشار في العديد من المناطق داخل العاصمة العراقية لملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد والسفارة الأميركية. وتابع لا علم لدى الحكومة بأي مفاوضات بين الفصائل وأي جهة أخرى بشأن وقف الهجمات الصاروخية على السفارة الأميركية.

واكد محمد محيي، المتحدث باسم كتائب حزب الله، إن الفصائل أعطت هدنة مشروطة، وهذه الهدنة المشروطة موجهة للحكومة العراقية بالذات لأنها هي المعنية بتنفيذ قرار مجلس النواب.

وأضاف أن الاتفاق أساسا يشمل جميع الفصائل، الفصائل التي ربما أيضا تستهدف القوات الأميركية، مشيرا إلى أن على الحكومة العراقية أن تنفذ قرارا برلمانيا صدر في يناير الماضي دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.



وقال محيي إنه لا توجد مهلة محددة لكي تنفذ الحكومة القرار، لكنه حذر من أنه إذا لم يحترم الأميركيون قرار البرلمان العراقي فستستخدم الفصائل التابعة لإيران كل الأسلحة المتاحة لديه، مشيرا إلى أن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على القوات الأميركية والمجمعات الدبلوماسية “كان رسائل إلى الأميركان” وأن هجمات أشد قد تقع فيما بعد.

وترى مصادر سياسية في بغداد، أن إعلان الميليشيات الموالية لإيران التوقف عن قصف السفارة الأميركية، ربما يمثل استجابة لمستوى مرتفع من التهديدات عبرت عنها الولايات المتحدة التي ضاقت ذرعا بعمليات استهداف بعثتها في بغداد.

وقال مراقبون، إن زعماء الميليشيات التابعة لإيران ربما استشعروا خطر تفاقم الأوضاع في العراق ما يعرضهم لخطر التصفية المباشرة على أيدي الأميركيين، كما حدث لسليماني والمهندس، ما دعاهم إلى الإعلان عن تعليق الأعمال العدائية ضد سفارة الولايات المتحدة في بغداد. كما يمثل إعلان ميليشيات كتائب حزب الله العراق، كبرى المجموعات العراقية المسلحة التابعة لإيران، وقف الهجمات الصاروخية على سفارة واشنطن اعترافا بمسؤوليتها عن الأعمال العدائية التي تستهدف المصالح الأميركية في البلاد، بعد أشهر من المماطلة والمناورات الإعلامية للالتفاف على هذه الحقيقة.

الهدنة الوقحة، التي أعلنتها كتائب حزب الله العراق، صيغت بطريقة مهينة، وفيها تهديد لحكومة الكاظمي واستهتار بوجودها. وشددوا انه اذا لم يكن قد تم توقيع هدنة فعلا فعلى الكاظمي بعدما تأكد أن كتائب حزب الله الارهابية المسؤولة أن يقوم باعتقال قياداتها

أ.ي