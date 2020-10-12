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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 12 تشرين الأول 2020 03:23 ص

إيران والإسلام السياسي يتمنون فوزه.. ترامب: سنوات أوباما- بايدن كارثية ومليئة بالفوضى والإرهاب

بايدين اوباما

خبراء: لو فاز بايدن لانتعشت إيران والإسلام السياسي مجددا وضاع الاستقرار

 الفضائح والمؤامرات، التي كشفها بريد هيلاري كلينتون المرفوع عنه السرية، والضجة الموجودة من أمس بعد تفجر الفضائح، وخصوصا تواصل الادارة الأمريكية في عهد أوباما وعبر هيلاري كلينتون مع الإخوان وإرهابيي القاعدة وتنظيم الحمدين وقناة الجزيرة.
دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتأكيد مجددا على كارثية سنوات أوباما - بايدن وما يمكن ان يحدث مجددا لو فاز بايدن بالانتخابات القادمة.
ووصف الرئيس ترامب، سنوات حكم سلفه باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، بـ"الكارثية". قال ترمب في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر إن "الناس لا يتذكرون الفوضى والكراهية خلال إدارة أوباما وبايدن، ولم أكن لأدخل البيت الأبيض لولا جو النعسان".
وشارك الرئيس الأميركي ترامب، في أول مناسبة عامة له منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع.


وألقى ترمب كلمة من شرفة بالبيت الأبيض، على مئات من الحضور الذين تجمّعوا في حديقة أسفلها، مع العلم أن طبيبه أكد في وقت لاحق أن الرئيس "لم يعد يُشكّل" مصدراً للعدوى بفيروس كورونا.
وشدد ترامب: لن نسمح بتحول أميركا إلى بلد اشتراكي.. علينا التخلص من الحركة اليسارية في أميركا.. إذا حكم اليسار الراديكالي سيشن حملة ضد تطبيق القانون.
واعتبر ترامب، أن منافسه للرئاسة جو بايدن، خان الأميركيين الأفارقة وأن "سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة.. المدن تحترق والديموقراطيون يقولون كل شيء على ما يرام.


وعن الانتخابات الرئاسية، أشار ترامب إلى أن مشاكل كبيرة تسجل في بطاقات الاقتراع عبر البريد.
 جدير بالذكر، أن هناك ترقب من جانب إيران راعية الإرهاب في العالم وتيار الإسلام السياسي، لفوز بايدن ويرون إنه لو فاز لانتعشت هذه التيارات الإرهابية من جديد، مثلما كان وقت أوباما
أ.ي

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