إيران على شفا الجوع ونظامها الإرهابي يتمسك بالصواريخ.. دراسة تكشف أخطار البرنامج الصاروخي لعصابة خامنئي

خبراء: المرشد دمر مقدرات طهران ومئات المليارات من الدولارات ضاعت على الميليشيات والصواريخ



يعاني الشعب الإيراني، من أزمة اقتصادية ومالية وطاحنة. فالدولار يساوي اليوم ما لايقل عن 320 الف ريال ايراني، بما يعني انه لا قيمة على الإطلاق وقد يكون الرماد أغنى منه، ورغم ذلك فإن تفكير عصابة خامنئي الارهابية في طهران لا ينصب سوى في الصواريخ والميليشيات.

وفضحت دراسة حديثة، صادرة عن معهد "رصانة" للدراسات الإيرانية، الخطر الذي يشكله برنامج إيران الصاروخي، عسكرياً واقتصادياً على المنطقة والعالم في البلد الجائع.

وركزت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "برنامج إيران الصاروخي.. من العقيدة إلى الانتشار"، على عقيدة إيران العسكرية، وتبنيها نهج المواجهة في الفضاء الإقليمي، في ظلِّ محافظة النظام الثيوقراطي على قبضته في السلطة.

استعرضت تشكيلةً من الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" المتنوعة التي تمتلكها إيران، ويجري تطويرها باستمرار لتكون جاهزةً لحمل الرؤوس النوويّة.



وأكدت الدراسة التي نشرتها العربية، أن "الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، التي يصوغها الارهابي الاكبر خامنئي، تركز على مكونات جيوسياسية، من ضمنها إعاقة الوصول إلى مضيق هرمز"، مشيرة إلى تدريبات إيران باستهداف نماذج "تشبيهية" لحاملات طائرات وسفنٍ أميركية.

وأشارت الدراسة إلى برنامج الفضاء الإيراني الذي وصفته بـ "المبهم" وقالت إنه " لا يختلفُ عن برنامجها النووي ذي البُعد العسكري الذي تنكره، وتسعى إلى تطويره بتعاملها في السوق السوداء مع كياناتٍ ودولٍ تلتف على العقوبات الأميركية". وتشير الدراسة إلى أن استراتيجية "الدفاع الأمامية" تعتمد على "استغلال ضعف خصومها في إيجاد حلول فعّالة من حيث التكلفة لحماية ووقاية أراضيها من الهجمات المحتملة".

وذكرت أنّ عقيدة الدفاع الإيرانية يمكن أن توصف بـ "العقيدة الهجينة" التي "تمزج جميع أدوات القوة والإكراه بأسلوب التفاعل بين الأنماط النظامية وغير النظامية للقتال الحربي، مع إبقاء أراضيها بعيدة عن الصراع نفسه". وأضافت أن "حالة الضعف المعترف بها تدفع إيران إلى إنشاء منطقة رمادية للقيام بعملياتها العسكرية وبسط نفوذها دون الدخول في حرب، لكن اعتمادها على القوة الصاروخية قد يجعلها تواجه أعلى درجات التصعيد وترزح تحت طائلة عقوباتٍ شديدةٍ، فقد نجحت في إدارة التهديدات باستخدام الصواريخ من خلال وكلائها في لبنان والعراق واليمن، ولكن أصبح من الصعب عليها الاستمرار في سياسة الإنكار".





ونوهت الدراسة، إلى أنه قبل اندلاع ما أُطلق عليه أحداث الربيع العربي، اتخذت إيران عقيدة الدفاع الفسيفسائي" التي أرستها منذ عام 2005 وهي قائمة -شأن العقيدة العسكرية التقليدية- على تكتيكٍ غير منتظم، يعتمد في الأساس على نهج الكرِّ والفرِّ واستنزاف الخصم"، وفق ما جاء في الدراسة.

وقالت الدراسة أن إيران تتميز من بين الدول بامتلاكها مجموعةً واسعةً من الصواريخ التي يجري تطويرها باستمرار مع صعوبة شراء طائرات مقاتلة جديدة مع لجوئها إلى صنع الطائرات المُسيّرة واستخدامها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.وأكدت أن طهران تعمل على تطوير قدراتها المحلية في مجالات الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» والطائرات دون طيار، وذلك في ظلّ القيود المفروضة على استيراد طهران للأسلحة بسبب العقوبات التي جعلتها معزولةً عن التكنولوجيا، كما قيدتها بسقفٍ محددٍ من الميزانية العسكرية، وبالتالي ليس عليها الاستفادة المثلى من المنصات أو الأنظمة الموجودة في ترسانة الأسلحة فحسب، بل أيضًا التركيز على الإنتاج المحلي.

وأضافت أن اقتناء إيران صواريخ صينية وكورية شمالية وروسية الأصل وتعديل قدرتها على حمل الوقود أو نوعه وحمولته، وما إلى ذلك، خطوة متقدمة تمكنها من ضرب أهداف معينة في المنطقة.

واستعرضت الدراسة التي نشرتها العربية، حصول إيران علي مختلف الصواريخ منذ عهد الشاه وحتى السنوات الأخيرة عندما رفعت طهران الستار عن صاروخ «رعد-500» الباليستي قصير المدى في 09 فبراير2020م.

وقبل ذلك بشهر، أطلقت إيران 16 صاروخًا من صواريخ «فتح» و«قيام» على قاعدتين تستضيفان القوات الأميركية في العراق، أصابت منها ستة صواريخ أهدافها بدقة، بينما فشلت أربعة، كما جاء في التقرير. ووفقا للدراسة، فإن تعدُّد أنواع الصواريخ الإيرانية من نفس المدى والحمولة ونوع الوقود جعل المحللين العسكريين يغرقون في حيرة، فإيران تُجري تعديلات طفيفة أو تغييرات في الحمولة ثم تعطي القذيفة اسمًا جديدًا".

وشملت الصواريخ البارزة الأخرى التي اختُبرت صاروخ «شهاب-3» الباليستي متوسط المدى، وصاروخ «قيام» الباليستي قصير المدى، وصاروخ «ذو الفقار» الباليستي قصير المدى. وعلى الرغم من أنّ صاروخ كروز «سومار» حلَّق لمدى 600 كلم خلال اختبار أُجري في فبراير 2017م، لكن يُقال إنّه قادر على حمل أسلحة نووية إلى مدى يتراوح بين 2000 إلى 3000 كلم اعتمادًا على وزن الحمولة، بحسب الدراسة.

وسلطت الدراسة الضوء على محاولات إيران للحصول على صنع رؤوس نووية للصواريخ بعيدة، مستشهدة بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في فبراير 2010م والذي يفيد بأنّ طهران ربما عملت على تصميم رأس حربيّ للصواريخ الباليستية النووية.

وكانت المحاولة على الأرجح تهدف إلى هندسة هياكل الصواريخ ودراسات «التصميم والنمذجة الحاسوبية» التي تركز على إنتاج تصميمٍ جديد للرأس الحربي الصاروخي، وفق ما أشارت الوكالة، في نوفمبر من العام التالي (2011م)، إلى أنّه وفقًا للمشروع رقم 111 يُعتقد أنّ إيران عملت على نشر حمولةٍ جديدة على صاروخها الأساسي «شهاب-3» تضمنت حزمتها مكونات شديدة الانفجار خاصة بجهاز تفجير داخليّ".

إلى ذلك، ذكرت دراسة معهد "رصانة" للدراسات الايرانية، أن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز في حالة نشوب حرب، ومنعِ حركة الملاحة في المضيق، " تبقى جزءًا أساسيًّا في استراتيجيتها في التهديدِ وبثِّ عدم الاستقرار، لكن فاتورة هذه الخطوة ستكون مرتفعة جدًا على إيران، وبالتالي يعتبر ذلك ورقة ردع لن تقدم على استخدامها". وذكرت أن تطوير إيران للصواريخ المضادة للسفن «غدير»، تم اعتمادًا على طراز الصواريخ الصينية "سيلك وورم" التي اشترتها في الثمانينيات من القرن الماضي بإجراء تعديلاتٍ على أنظمتها الثانوية وشكلها الخارجي. وأكدت أن "التعاون الصيني جزءًا محوريًّا في القدرات الصاروخية الإيرانية، فقد اشترت طهران من بكين صواريخ «أرض-جو» من طراز «إتش-كيو2و بي-2» وهي نسخ من الصواريخ السوفييتية «إس-75». وتطرقت الدراسة الى أن برنامج الفضاء الإيراني في الأساس لا يختلف عن برنامجها النووي ذي البُعد العسكري الذي تنكره إيران، إذ يهدف إلى استخدام مجال الاتصالات والمراقبة والاستطلاع، لخدمة الأغراض العسكرية.

وذكرت أن "الحرس الثوري الإيراني يطمح في تصنيع وإطلاق قمر تجسُّس صناعي عالي الدقة في المستقبل، متجاهلًا المخاوف المتصاعدة حول الاستخدام المزدوج لهذه الأقمار (استخدامات عسكرية وغير عسكرية)." وقالت إن إطلاق صاروخ «نـور-1» كان استثنائيًّا للغاية، إذ لم ينطلق من منصة الإطلاق الثابتة في «قاعدة الإمام الخميني الفضائية»، بل من منصّة إطلاق متحرِّكة في القاعدة الإيرانية لاختبار الصواريخ في شاهرود".

وعلق خبراء لـ"بغداد بوست"، على أسرار تمسك نظام خامنئي بالصواريخ، وقالوا انه حجة فارغة للاستهلاك المحلي من ناحية والايحاء للشعب الإيراني أن عشرات المليارات تنفق لبناء جيش قوي رغم إنه خارج كل التصنيفات.

في نفس السياق، فإن بعض المحاولات لتطوير برنامج صاروخي ايراني هدفها تهديد دول المنطقة والخليج العربي بشكل خاص وتصدير الثورة الإيرانية المشؤومة.

أ.ي