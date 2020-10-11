فضائح بريد هيلاري كلينتون.. بايدن من نفس الشجرة المخرّبة ولو فاز لشهد العالم قلاقل واضطرابات وتفجيرات أسوا من 2011

خبراء: بريد كلينتون فضح أدوار إدارة أوباما المخربة وتواصلها علانية وبطريق المؤامرة مع قناة الجزيرة وقطر



جاء قرار الرئيس ترامب، برفع السرية عن البريد الالكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ليتيح للشعب الأمريكي وللعالم العربي على وجه الخصوص، رؤية صفحة قذرة من ممارسات إدارة أوباما داخل البيت الابيض. وكيف أنها كانت داعمة للاسلام السياسي والفوضى وأجندات التخريب.

وكان الرئيس ترامب قال على حسابه في موقع تويتر، إنه كان يجب عدم السماح للديمقراطي جو بايدن بالترشح للانتخابات الأميركية، المقررة في 3 نوفمبر القادم. وغرّد ترامب قائلا إن بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ"خيانة" أميركا.



وأشار إلى أن بايدن، كان يعارض التخلص من الارهابي الأكبر أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، الذي قُتل بعملية أميركية.

في السياق ذاته، تواصلت فضائح الضجة العالمية لبريد هيلاري كلينتون، المرفوع عنه السرية، وكشف أحد الإيميلات المسربة عن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، والمؤرخ في سبتمبر 2012 عن تعاون قطري مع تنظيم الإخوان الإرهابي، لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار. وبحسب الإيميل جاء هذا المشروع بعد أن اشتكت جماعة الإخوان من ضعف مؤسساتها الإعلامية مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى.



وأظهرت الوثيقة المسربة، أن الجماعة الإرهابية، اشترطت على قطر أن يتولى القيادي الإخواني المحبوس حاليًا في مصر، خيرت الشاطر، إدارة القناة، وأن يكون مشرفا مباشرا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة برأس مال مبدئي 100 مليون دولار، وسوف تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة تدعم الإخوان. إلا أن الإيميل لم يتحدث عن مصير المشروع وتفاصيله النهائية، وما آل إليه لاحقا.

في نفس السياق، فتحت إزالة السرية عن البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، نافذة على الدور التي اضطلعت به إدارة الرئيس باراك أوباما في بث القلاقل بمنطقة الشرق الأوسط، ودعم جماعة الإخوان التي تزعمت ما سمي بـ"الربيع العربي". وتجد كلينتون نفسها مُحرجة أمام جملة من الحقائق الموثقة، وكيف عملت أثناء تولي وزارة الخارجية بين 2009 و2013، على إعطاء الضوء الأخضر للإخوان ومشروعهم، سواءً عبر التنسيق، أو من خلال مباركة خطوات مشبوهة. وأكدت الوثائق على نحو دامغ أن واشنطن كانت على دراية بالدعم السخي الذي تقدمه الدوحة لتنظيم الإخوان وأذرعه الإعلامية، تحت ذريعة الوقوف بجانب المعارضات السياسية.



وأظهرت الرسائل التي باتت خارج دائرة السرية، أن كلينتون كانت ممسكة بخيوط اللعبة، ولم تكن مجرد "طرف متفرج" على الأحداث التي اندلعت في أواخر 2010. وجرى تصوير تلك الأحداث في البداية بمثابة "انتفاضات تلقائية"، في حين أنها كانت مرتبة على كافة المستويات، سواء تعلق الأمر بالتمويل أو بالدعم الإعلامي والسياسي.



أما قطر وتنظيم الحمدين، التي سوقت ما جرى في المنطقة باعتباره "عملية تغيير" سياسي شعبي، من خلال الأذرع الإعلامية، فتبين - بالوثائق - أنها كانت تدفع فواتير تنظيم متشدد أُدرج لاحقا في قوائم الإرهاب الدولية. ووفق ما ورد في البريد الإلكتروني فإن هيلاري زارت قناة "الجزيرة" في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر. وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام. وتوّجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني. وفي رسالة أخرى، طالبت هيلاري قطر بتمويل ما سمي بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون‎.‎

مراقبون أكدوا لـ"بغداد بوست"، ان بريد هيلاري كلينتون يفضح ما سيؤول اليه مصير الشعب الامريكي وما سيتورط فيه لو فاز بايدن بالانتخابات القادمة. فالولايات المتحدة ستتورط في جرائم وأعمال قذرة وربما ضد مصلحة الشعب الأمريكي ذاته كما حدث في ولاية أوباما.

أ.ي