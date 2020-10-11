انفجار قنبلتين صوتيتين داخل مدرسة للبنات شرق بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار قنبلتين صوتيتين وُضعتا داخل عبوات بلاستيكية في إحدى مدارس البنات شرق بغداد.



وقال المصدر، إنه "خلال تجوال لدوريات الشرطة سمع دوي انفجار في منطقة البلديات ببغداد، وعقب التوجه إلى مكان الحادث تبين أن الانفجار ناجم عن قنبلتين صوتيتين وضعتا داخل (جليكانات) في مدرسة عائشة للبنات".



وأكد المصدر، أن "الانفجار لم يسفر عن أي أضرار بشرية"، دون مزيد من التفاصيل.