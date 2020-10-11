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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 03:41 م

الصحة تنفي اتخاذ اي اجراء او قرار بعودة الحظر حاليا نتيجة جائحة كورونا

كورونا في العراق

نفى مدير دائرة الصحة العامة، رياض عبد الامير الحلفي، ، اتخاذ اي اجراء او قرار بعودة الحظر حاليا نتيجة جائحة كورونا.


وقال الحلفي، ، انه "لا فائدة من اعادة فرض الحظر مجددا فقد اثبت فشله بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".


واضاف الحلفي أن "عودة انتشار الفيروس في العديد من الدول العربية والاجنبية ودول الجوار جاءت نتيجة الموجة الجديدة للفيروس، وان تصاعد معدل الاصابات والوفيات في اوربا يعد مؤشرا خطيرا ينذرنا بقدوم موجة موسمية جديدة، والحل هو الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي، علما أن 20% من العراقيين  فقط هم من يرتدون الكمامات".


واشار الى ان "الوزارة مستعدة لمواجهة الوباء من خلال زيادة عدد الاسرة المخصصة للمصابين بكورونا الى 9000 سرير، وتوفير اجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات العلاجية، علما ان في العراق  اكثرمن 50 مختبرا تعمل على الكشف عن الفيروس.

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