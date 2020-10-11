الكاظمي يوجه بنقل جثمان جاسم الطويرجاوي بطائرة خاصة إلى النجف

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بنقل جثمان خطيب المنبر الحسيني، جاسم الطويرجاوي الذي توفي صباح اليوم.



وقال مصدر حكومي في تصريح صحفي، إن "الكاظمي وجّه بتوفير طائرة لنقل جثمان فقيد المنبر الحسيني، السيد جاسم الطويرجاوي الذي توفي في دولة الكويت، إلى مدينة النجف الاشرف".



وفي وقت سابق من اليوم، توفى جاسم الطويرجاوي أحد أشهر خطباء المنبر الحسيني عن عمر ناهز 73 عاما، في مستشفى الأميري بدولة الكويت، بعدما دخله إثر تدهور حالته الصحية.



والطويرجاوي هو، جاسم بن السيد عبد بن السيد عباس من السادة العرد، من محافظة النجف الأشرف ناحية الحرية (الصليجية) ومن مواليد 1947م وله خمسة أولاد وسبع بنات.





