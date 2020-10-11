نائب : البرلمان سيمرر مضطرا قانون الاقتراض





أكدت اللجنة المالية النيابية ان مجلس النواب، سيمرر مضطراً قانون الاقتراض.



وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه" .



ووجه النائب "استفساراً الى وزارة المالية بشان تأمين رواتب ايلول، بعد ان اعلنت عجزها"، مؤكدا أن "البرلمان سيمرر مضطراً قانون الاقتراض حتى لا يقال انه السبب في قطع الرواتب".



وكشف كوجر عن وجود "8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو من الرعاية الاجتماعية".