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الأحد, 11 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 03:28 م

الشمري : سائرون مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية.. والقانون سيحسم بجلسة الغد

سلام الشمري

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، ، ان تحالفه مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية لضمان اجراء انتخابات عادلة ونزيهة.


وقال الشمري في بيان صحفي ، إن “مجلس النواب سيمضي بالدوائر المتوسطة وفق 83 دائرة انتخابية على كافة المحافظات.


واضاف الشمري ان “الانتخابات المقبلة ستشهد ترشيح فردي لمقعد نيابي  باعلى الأصوات”، مشددا على “اهمية مراعاة الموقع الجغرافي للدائرة الانتخابية وبان تكون متجاورة في دمج المقاعد لتشمل جميع المحافظات.


وكان مجلس النواب صوت على فقرة الدوائر الانتخابية بـ 83 دائرة انتخابية وفقا لعدد النساء في البرلمان وفق معيار ثابت من 3 الى 5 دوائر ،  وتكليف اللجنة القانونية باكمال هذه الدوائر وفق هذا المعيار.

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