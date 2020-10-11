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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 03:24 م

نيجرفان بارزاني : اتفاق سنجار خطوة وطنية صائبة تصب في مصلحة البلد كله

نيجرفان-البارزاني


اكد رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ان اتفاق  سنجار خطوة وطنية صائبة تصب في مصلحة البلد كله، وستؤدي إلى إعادة بناء وتعزيز الثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم .

وقال بارزاني بحسب بيان لرئاسة اقليم كردستان:"  ننظر إلى الاتفاق الذي أبرم  بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتطبيع الوضع في سنجار نظرة ايجابية متفائلة و نشد على أيدي الفريقين المفاوضين من الجانبين على إنجاحهما الحوار والتوصل إلى اتفاق.

 واوضح إن هذا الإنجاز هو نتيجة للشعور بالمسؤولية والتضامن والعمل المشترك بين الأطراف ذات العلاقة".

واضاف:"نتقدم بشكرنا وتقديرنا الخاص إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كان له دور بارز وفاعل ومساعد لإنجاح المحادثات والتوصل إلى هذا الاتفاق، كما نشكر دعم ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت   والجهود التي بذلتها للتوصل إلى الاتفاق، ونشكر كل الذين تعاونوا وساعدوا في التوصل إليه ".

واعرب عن امله بأن تتبع هذه الخطوة  خطوات أخرى لحل كافة المشاكل بين الجانبين وتسفر عن عودة الأخوات والإخوة الإيزيديين وجميع أهالي سنجار بعز وأمان وبلا مشاكل، وتؤدي إلى استقرار وإعادة إعمار المنطقة".

ودعا  الشركاء الدوليين إلى المساعدة في إعادة إعمار سنجار والمنطقة وإنعاش بنيتها التحتية الذي سيؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار والسلم المجتمعي وتعميق التعايش والتسامح بين المكونات.

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