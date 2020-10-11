اللامي: 28 مليون عراقي يشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة

كشف رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي ، عن مشاركة 28 مليون عراقي في الانتخابات النيابية المقبلة، مبينا أن المفوضية تمتلك قاعدة بيانات كاملة ولا تحتاج الى وقت ..



وقال اللامي، إن تقسيم الدوائر الانتخابية سيمرر خلال الجلسة المقبلة.



وأوضح أن الحديث عن عجز مفوضية الانتخابات عن تحديث سجل الناخبين غير دقيق ولا يمكن اعتماده لكون المفوضية تحدث بشكل تلقائي ضمن البطاقة التموينية.