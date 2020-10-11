تسريبات رسائل هيلاري تكشف تورط النظام القطري في إهدار أموال شعبه لتدمير الدول العربية

كشفت تسريبات هيلاري الشهيرة عن فضيحة جديدة لتورط النظام القطري في إهدار أموال الشعب لتدمير الدول العربية، حيث كشفت رسالة بريدية لهيلاري كلينتون أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية في عام 2016 عن مطالبتها لقطر بتمويل ما اسمته بثورات الربيع العربي.

وبحسب الرسالة المُرسلة من البريد الإلكتروني الرسمي الذي كانت تستخدمه كلينتون وتم رفع السرية عنها ضمن ما يعرف بقضية تسريبات هيلاري كلينتون، فإن التمويل المطلوب يتم تحويله عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.‎

وتسلط تفاصيل التسريب الضوء على الآليات المشبوهة التي اعتمد عليها النظام القطري فى إشعال الأزمات بدول المنطقة، إذ أودع في خزينة مؤسسة كلينتون مبالغ طائلة تستخدم في تمويل أعمال العنف والإرهاب.

قصور حكام الدوحة في تركيا.. عبء يثقل كاهل الاقتصاد القطري



ووفقا لنص التسريب فإن قناة الجزيرة لعبت دورا رئيسيا في مخطط الفوضى بالشرق الأوسط، حيث أكدت الوثائق أن هيلاري كلينتون عقدت اجتماعا في فندوق فور سيزونز مع وضاح خنفر مدير القناة الأسبق، وتوني بورمان المدير العام لقناة الجزيرة الناطقة باللغة ‏الإنجليزية، وذلك.



ثم عقدت وزير الخارجية في فترة الرئيس باراك أوباما لقاءا آخر مع أعضاء مجلس إدارة الجزيرة بمقر ‏القناة، وتم الترتيب لزيارة وفد الجزيرة إلى واشنطن في منتصف مايو/آيار.

اقتصاد الدوحة المرهق.. عجز وفساد وأزمة سيولة في قطر



‏واختتمت هذه الاجتماعات بترتيب لقاء بين هيلاري وحمد بن جاسم ‏آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق العقل المدبر لسياسات النظام القطري في نشر الفتن بالوطن العربي.

ويأتي هذا التسريب، وسط مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنشر رسائل بريد إلكترونية ترجع ‏لمرشحة الديموقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 هيلاري ‏كلينتون، في ظل هجوما شنه الجمهوريين على استخدامها ينتقدون خادما ‏خاصا أثناء توليها مهام الخارجية الأمريكية.

وأكد بومبيو في حديثه لقناة "فوكس نيوز" بأن هذه المعلومات سوف تنشر حتى يتمكن ‏الأمريكيون من رؤيتها لمعرفة الحقيقة.‏

و تعيش قطر المرهقة الآن على وقع أزمات متصاعدة ومتزايدة داخليا وخارجيا، بداية من العجز وليس انتهاء بالفساد والسمعة السيئة مرورا بالاقتراض المتواصل لتوفير النقص في السيولة النقدية للبلاد.