بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 11 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الصحة العراقية تسجل 62 وفاة و 2206 إصابة جديدة بوباء كورونا انفجار قنبلتين صوتيتين داخل مدرسة للبنات شرق بغداد انتشار عسكري مكثّف في بغداد.. والميلشيات تهادن وتوقف استهداف القوات الأميركية الصحة تنفي اتخاذ اي اجراء او قرار بعودة الحظر حاليا نتيجة جائحة كورونا الرافدين : استرداد اكثر من 800 مليون دينار من المتلكئين مصرف الرشيد يمنح قروضا للارامل والمطلقات الكاظمي يوجه بنقل جثمان جاسم الطويرجاوي بطائرة خاصة إلى النجف نائب : البرلمان سيمرر مضطرا قانون الاقتراض متظاهرون يغلقون مبنى محافظة ذي قار الشمري : سائرون مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية.. والقانون سيحسم بجلسة الغد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 02:35 م

تسريبات رسائل هيلاري تكشف تورط النظام القطري في إهدار أموال شعبه لتدمير الدول العربية

0918768a-35f7-44dc-87c6-94883f965978
كشفت تسريبات هيلاري الشهيرة عن فضيحة جديدة لتورط النظام القطري في إهدار أموال الشعب لتدمير الدول العربية، حيث كشفت رسالة بريدية لهيلاري كلينتون أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية في عام 2016 عن مطالبتها لقطر بتمويل ما اسمته بثورات الربيع العربي.
وبحسب الرسالة المُرسلة من البريد الإلكتروني الرسمي الذي كانت تستخدمه كلينتون وتم رفع السرية عنها ضمن ما يعرف بقضية تسريبات هيلاري كلينتون، فإن التمويل المطلوب يتم تحويله عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.‎
وتسلط تفاصيل التسريب الضوء على الآليات المشبوهة التي اعتمد عليها النظام القطري فى إشعال الأزمات بدول المنطقة، إذ أودع في خزينة مؤسسة كلينتون مبالغ طائلة تستخدم في تمويل أعمال العنف والإرهاب.
قصور حكام الدوحة في تركيا.. عبء يثقل كاهل الاقتصاد القطري

ووفقا لنص التسريب فإن قناة الجزيرة لعبت دورا رئيسيا في مخطط الفوضى بالشرق الأوسط، حيث أكدت الوثائق أن هيلاري كلينتون عقدت اجتماعا في فندوق فور سيزونز مع وضاح خنفر مدير القناة الأسبق، وتوني بورمان المدير العام لقناة الجزيرة الناطقة باللغة ‏الإنجليزية، وذلك.

ثم عقدت وزير الخارجية في فترة الرئيس باراك أوباما لقاءا آخر مع أعضاء مجلس إدارة الجزيرة بمقر ‏القناة، وتم الترتيب لزيارة وفد الجزيرة إلى واشنطن في منتصف مايو/آيار.
اقتصاد الدوحة المرهق.. عجز وفساد وأزمة سيولة في قطر

‏واختتمت هذه الاجتماعات بترتيب لقاء بين هيلاري وحمد بن جاسم ‏آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق العقل المدبر لسياسات النظام القطري في نشر الفتن بالوطن العربي.
ويأتي هذا التسريب، وسط مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنشر رسائل بريد إلكترونية ترجع ‏لمرشحة الديموقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 هيلاري ‏كلينتون، في ظل هجوما شنه الجمهوريين على استخدامها ينتقدون خادما ‏خاصا أثناء توليها مهام الخارجية الأمريكية.
وأكد بومبيو في حديثه لقناة "فوكس نيوز" بأن هذه المعلومات سوف تنشر حتى يتمكن ‏الأمريكيون من رؤيتها لمعرفة الحقيقة.‏
و تعيش قطر المرهقة الآن على وقع أزمات متصاعدة ومتزايدة داخليا وخارجيا، بداية من العجز وليس انتهاء بالفساد والسمعة السيئة مرورا بالاقتراض المتواصل لتوفير النقص في السيولة النقدية للبلاد.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قوات امنية

انتشار عسكري مكثّف في بغداد.. والميلشيات تهادن وتوقف استهداف القوات الأميركية 11 تشرين الأول 2020 04:03 م

61-145118-hillary-clinton-mb-media-venture-qatar_700x400

إيميلات هيلاري كلينتون تكشف عن تمويل قطرى لقناة إخوانية بـ100 مليون دولار 11 تشرين الأول 2020 02:50 م

الصدر

ميليشيات الصدر تختطف ناشطا في ساحة التحرير على الهواء مباشرة 11 تشرين الأول 2020 02:46 م

2020_2_25_14_11_39_792

بريد كلينتون يكشف مؤامرة أوباما ونظام الحمدين للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق 11 تشرين الأول 2020 02:46 م

61-151305-obama-clinton-rashad_700x400

رسائل هيلاري.. أوباما اختار إخوانيا مشبوها ليمثله بـ"المؤتمر الإسلامي" 11 تشرين الأول 2020 02:32 م

79-224106-us-clinton-emails-secret-4

بريد هلاري كلينتون يفضح علاقة إدارة أوباما والديمقراطيين بالجزيرة وقطر والإخوان وداعش الإرهابي 11 تشرين الأول 2020 02:22 م

Capture

“التفاصيل الكاملة ”.. إحدى رسائل بريد هيلارى كلينتون تكشف كواليس التقرير الدولي الشامل حول ليبيا 11 تشرين الأول 2020 02:13 م

هلاري

مراقبون : رسائل هيلاري كلينتون تجاهلت عمدا الدور التخريبي لإيران في البحرين 11 تشرين الأول 2020 01:46 م

التعليقات