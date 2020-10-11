“التفاصيل الكاملة ”.. إحدى رسائل بريد هيلارى كلينتون تكشف كواليس التقرير الدولي الشامل حول ليبيا

كشفت إحدى رسائل بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مرسلة لها من قبل سيدني بلومينثال، مساعد سابق للرئيس بيل كلينتون ومقرب منها بتاريخ الجمعة 4 يناير 2013، بعنوان :”مهم للغاية! التقرير الدولي الشامل حول ليبيا“.



وتقول الرسالة التي رفع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية، التي اعتمدت على مصادر لها اتصال مباشر مع الحكومة الوطنية الليبية، فضلاً عن أعلى مستويات الحكومات الأوروبية وأجهزة الاستخبارات والأمن الغربية، لقد ناقش بما وصفته بالرئيس الليبي المؤقت “رئيس المؤتمر الوطني العام ” محمد المقريف ورئيس الوزراء علي زيدان، لدى استعراضهما لأحداث العام الماضي وخططهما لعام 2013، إحباطهما من وتيرة الجهود المبذولة لتحديد العلاقة بين المجلس التشريعي والحكومة المؤقتة، وبسط سلطة هذه الحكومة الوطنية في جميع أنحاء البلاد، والتعامل مع القضايا الأمنية التي ظلت قائمة منذ سقوط الدكتاتور السابق معمر القذافي في أواخر عام 2011.

وفي حديثه بشرط السرية المطلقة، صرح مصدر مطلع على مكتب الرئيس أنه أواخر ديسمبر 2012، اتفق المقريف وزيدان على أنه يجب عليهما التحرك بسرعة للتعامل مع هذه القضايا الإشكالية، قبل أن يتمكنا من معالجة استراتيجيتهما طويلة المدى لتطوير علاقات دبلوماسية وتجارية مثمرة مع الدول المجاورة لليبيا في شمال إفريقيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة.

وفى تعليق من قبل المصدر حول العلاقة بينهما يقول، أن زيدان والمقريف غالبًا ما يختلفان حول الآليات المستخدمة في بسط سلطة الحكومة، فإنهما يبذلان جهودًا منسقة لتجنب السماح لخلافاتهما السياسية بتعقيد جهودهما في حكم البلاد. يشير هذا الشخص إلى أن الرجلين عارضا بعضهما البعض في الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2012، وأنهما لم يتطرقوا بعد إلى مناقشة أفضل السبل للعمل معًا في الانتخابات الوطنية المقبلة، المقرر إجراؤها في منتصف عام 2013. ومع ذلك، هما مدركان للطبيعة الهشة لـ الحكومة الليبية الحالية ومصممان، في الوقت الحاضر، على العمل معًا في القضايا الوطنية الكبيرة، وترك الاقتتال السياسي اليومي لأعضاء المؤتمر الوطني العام، يعتقد هذا الفرد أنه لا يمكن معالجة هذه المشاكل الهيكلية بطريقة جادة، حتى يتمكن الرئيس ورئيس الوزراء من تحديد أدوارهما الخاصة.



وتابعت الرسالة:”يعتقد زيدان أن الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط يمكنهما في نهاية المطاف إقامة علاقات جديدة مع شركات النفط الغربية، مما يسمح بتدريب الليبيين لشغل الوظائف على جميع مستويات تلك الصناعة، بما في ذلك المناصب التي كانت مخصصة سابقًا للخبراء الأجانب خلال نظام القذافي. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج سيعزز شعبيته لدى الشعب الليبي، ويسمح له بتعزيز دور الحكومة في جميع أنحاء البلاد”.

واستطردت الرسالة: “يدرك زيدان أنه ليس لديه الوقت الكافي لإحراز تقدم كبير في هذا الشأن قبل الجولة القادمة من الانتخابات الوطنية، ولكن يعتقد أن الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه ستحظى بشعبية وتتيح له الحصول على دعم كافٍ لتأسيس قاعدة لإدارة أكثر فاعلية، وبحسب المصدر الذى اعتمدت عليه الرسالة، فإن المقريف يدعم زيدان في هذه المسألة، ويهتم بشكل خاص بحل القضايا المستمرة المتعلقة بالحركة الفيدرالية في منطقة برقة في شرق ليبيا، كما يقتنع المقريف بأن إيجاد حل معقول لمطالب الجماعات السياسية والقبلية الشرقية سيسمح للحكومة الحالية بالتحرك لإكمال برنامجها لنزع سلاح وحدات الميليشيات المستقلة التي خلفتها ثورة 2011.

وتابعت الرسالة، في الوقت نفسه، سيسمح هذا للجيش الوطني الليبي وقوات الشرطة بالتعامل مع وحدات الميليشيات التي أقامت اتصالات مع الجماعات السلفية المعارضة، وكذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويواصل المقريف الاستشهاد بتطور أنصار الشريعة، كمثال على كيفية قيام ميليشيا أو مجموعة من الميليشيات بإقامة علاقة مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وغيرها من المنظمات المتطرفة، والتحول في النهاية إلى مهاجمة المصالح الغربية في منطقة بنغازي، بحسب نص الرسالة.

ويبني المقريف مخاوفه على أفضل المعلومات المتاحة، وبينما يعتقد أن جيش التحرير الوطني قد أحرز تقدمًا ضد أنصار الشريعة والجماعات المماثلة، لا يزال الجيش مقيدًا بالضعف النسبي للحكومة.

وأيضًا في ديسمبر التقى زيدان ووزير النفط عبد الباري العروسي، والمدير التنفيذي لشركة النفط الإيطالية إيني، باولو سكاروني، في مكتب رئيس الوزراء لمناقشة خطط شركة إيني لتطوير عمليات جديدة في ليبيا. وفقًا لمصدر حساس للغاية، فإن هؤلاء سارت المحادثات بشكل جيد للغاية.

بعد الاجتماع، أشار زيدان إلى أن سكاروني كان من الواضح أنه حريص للغاية على تطوير علاقة خاصة جديدة مع حكومة ما بعد الثورة الليبية، وكان ينوي الحصول على ميزة على الشركات الغربية الأخرى، التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في البلاد.

وأضاف هذا المصدر، أنه وفقًا لموظفي زيدان، اقترح سكاروني خطة تدعو إلى استثمار 8.5 مليار دولار في كل من الإنتاج الجاري والاستكشاف الجديد الممتد على مدى 10 سنوات، وبعدها أثناء مناقشة الاجتماع ، اتفق زيدان ومساعدوه على أن سكاروني يحظى بالدعم الكامل من الحكومة الإيطالية في هذا الشأن.

وأضاف زيدان، أن اتصالاته في روما ذكرت أن الإدارة الإيطالية تعتقد أن هذا الاستثمار في ليبيا، سيساعدهم في التعامل مع المشكلات الاقتصادية طويلة المدى التي يواجهونها خلال أزمة الديون الأوروبية الحالية.)

ووفقًا لهذا المصدر الحساس، قام الليبيون وسكاروني بإعداد مسودة أولية لمذكرة تفاهم أولية، تغطي استثمارًا أوليًا يبلغ حوالي 420 مليون دولار، والتي سيتم الانتهاء منها قبل زيارة زيدان المقررة إلى روما في أواخر يناير 2013.

قبل انتهاء اجتماع طرابلس، طلب رئيس الوزراء زيدان، من سكاروني النظر في التزام شركة إيني بالعمل على عمليات إضافية في إطار مكتب جديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي تخطط وزارة النفط لتأسيسه في بنغازي. وأشار زيدان إلى أن شركة إيني بدأت العمل في ليبيا عام 1958، وتبقى في رأيه أهم شركة نفط دولية تعمل في البلاد.

عندما أطلع زيدان المقريف على الاجتماع مع سكاروني، وافق الرئيس على أن اقتراح إيني هو أمر مهم للحكومة الليبية الجديدة، ومع ذلك، حذر من أن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي قد تعقد القضية.

صرح زيدان أن اتصالاته في روما تؤكد له أن أهمية اقتراح شركة إيني الجديد لليبيا يتجاوز الصدام السياسي المستمر في روما، وقد اتفق كل من رئيس الوزراء والرئيس على أنه مع احتمال بدء عمليات وقدوم أفراد جدد من شركة إيني إلى ليبيا، يجب أن يكون الجيش والشرطة قادرين على تحسين الظروف الأمنية للمصالح الغربية في جميع أنحاء البلاد.

وخلال أواخر ديسمبر 2012، اشتكى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، في جلسة خاصة مع رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف، من أن المؤتمر الوطني العام وضع الحكومة المؤقتة في موقف حرج من خلال سن تشريع يطالب رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الجنرال يوسف المنقوش بالتحرك لإغلاق حدود البلاد من خلال نشر قواته، إلى جانب وحدات الميليشيات الموالية المتمركزة في طرابلس، لتسيير دوريات على الحدود، في محاولة لمنع الجماعات الخارجية من دعم القوات المناهضة للحكومة، بما في ذلك من تبقى من أنصار الدكتاتور السابق معمر القذافي، ووفقًا لمصدر، الذي تحدث بسرية تامة، أكد المقريف لزيدان أنه لا يد له في هذا القرار، وأن المؤتمر الوطني العام قد تصرف بمبادرته الخاصة بناءً على اعتبارات سياسية داخلية. وأضاف الرئيس أنه يواصل دعم جهود زيدان الأخيرة لإقامة علاقات أمنية مع الدول المجاورة، وأقر بأن تحرك المؤتمر الوطني العام سيعقّد هذه العملية.

ويرى المصدر الذى استندت إليه الرسالة، أن زيدان يعتقد أن الأحزاب الفئوية / الجهوية في المؤتمر الوطني العام اتخذت هذه الخطوة في محاولة للحصول على صوت أكبر في الشؤون الخارجية.

وقد أُبرمت هذه الاتفاقيات بالتنسيق مع مبادرة المقريف الأمنية السابقة التي تضم الحكومات الثورية الجديدة في تونس ومصر، وبحسب هذا المصدر، وافقت دول الجوار على زيادة الدوريات الحدودية ومراقبة حدودها المشتركة مع مالي، في حديث خاص، أخبر زيدان أقرب مستشاريه أن خطة المؤتمر الوطني العام لإغلاق الحدود الجنوبية لليبيا ستعقد هذه العملية وتشوش دول شمال إفريقيا بشأن من المسؤول في الحكومة الليبية عن الشؤون الخارجية والقضايا الأمنية.)

ويتابع مصدر الرسالة، المقريف لا يزال ملتزمًا بالاتفاقيات الأمنية الإقليمية التي توصل إليها مع حكومتي تونس ومصر، ويعمل مع زيدان لمعالجة تأثير المؤتمر الوطني العام على جهودهما لمنع المساعدات الأجنبية من الوصول إلى مجموعات الميليشيات المنشقة داخل ليبيا.

كما هو الحال الآن، يتطلب إجراء المؤتمر الوطني العام من الجيش الوطني الليبي العمل من جانب واحد وإغلاق الحدود الجنوبية بأكملها، وإنشاء منطقة عسكرية على طول تلك الحدود، وتكليف حاكم عسكري بسلطة بموجب القانون العسكري للقبض على المجرمين والمعارضين المطلوبين واحتجازهم.

وفي نقاشات خاصة مع زيدان، أقر اللواء المنقوش بأن المنطقة الجنوبية لا تزال تستخدم من قبل الجماعات التي تهرب المخدرات والأسلحة، فضلا عن تجار البشر، مضيفا أن أفضل قواته بدأت العمل في المنطقة قبل وقت طويل من تحرك المؤتمر الوطني العام. وأشار اللواء إلى أن هذه المنطقة تستخدمها أيضًا مجموعات لا تزال موالية لعائلة القذافي.

وتابعت الرسالة، يتم نشر العديد من أفضل الوحدات الآلية التابعة لجيش الوطني الليبي على طول الحدود مع جنوب السودان في محاولة لمنع شحن الأسلحة والإمدادات إلى هذه المجموعات. وأضاف المنقوش أيضًا بثقة أن قرار المؤتمر الوطني العام، في رأيه، كان مدفوعًا بالحسابات السياسية بدلاً من القلق بشأن التهديدات الأمنية، ويشير إلى أزمة محتملة عندما يحاول نواب المؤتمر الوطني العام الاستفادة من نقاط الضعف المؤسسية في الإدارة الحكومية لتأكيد درجة من السلطة على الأمن والسياسة الخارجية.



وقد أعرب زيدان عن إحباطه للمنقوش، وأكد له أنه لم يكن له ولا مساعديه أي دور في عمل المؤتمر الوطني العام، وكان الجنرال غاضبًا بشكل خاص من حقيقة أن خطة المؤتمر قد وضعت دون التشاور معه أو مع موظفيه، ولم يتضمن أي اعتبار واقعي لقدرة الجيش الوطني الليبي على تنفيذ هذه المهمة الموسعة، وقد أشار المنقوش أيضًا إلى أن عددًا من نواب المؤتمر الوطني العام انتقدوا القرار باعتباره متسرعًا واتخذ بدون مناقشة داخلية مناسبة. وفي محادثة منفصلة، قال المنقوش لأحد كبار المساعدين أنه يعتقد أن زيدان ربما لا يزال يشك في أن المقريف كان له دور في تحرك المؤتمر الوطني العام، في محاولة لكسب موقع مهيمن في الحكومة.

في رأي هذا المصدر الذي استندت إليه الرسالة، فإن حقيقة أن تحرك المؤتمر الوطني العام جاء بعد وقت قصير من زيارة زيدان للدول المجاورة لمناقشة القضايا الأمنية يشير إلى أن المقريف ربما يتحرك لضمان سيطرة المؤتمر الوطني العام، بدلاً من زيدان وحكومته، على القضية الحيوية، أي أمن الجنوب. وأضاف المنقوش أنه، في رأيه، على الرغم من طمأنة المقريف، فإن خطة المؤتمر الوطني العام، إذا تُركت كما هي، تزيح فعليًا زيدان كصانع السياسة الرئيسي في المسائل الأمنية.



ويتخذ زيدان نهج معتدل في الرد على إجراء المؤتمر الوطني العام، ويختار عدم اتخاذ أي خطوة قد تشير إلى الصدام الداخلي بينه وبين المقريف. في الوقت نفسه، يواصل رئيس الوزراء التركيز على الحفاظ على صلاحية الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مؤخرًا مع الدول المجاورة لليبيا، وفي حديثه في جلسة خاصة، أشار زيدان إلى أن السياسة الخارجية والأمنية هي مسؤوليته، وليس مسؤولية المؤتمر الوطني العام. ويشمل ذلك سلطة تعيين قائد للإشراف على العمليات العسكرية الجنوبية. دوّن زيدان أن اختياره للحاكم العسكري للجنوب يجب أن يوافق عليه المقريف.

واستطردت الرسالة، فقد تم تسليط الضوء على خطورة الوضع الأمني في ليبيا في أوائل ديسمبر 2012 ، عندما تلقى المنقوش تقريراً من جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، أنه في أوائل مايو 2012 في شمال مالي، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجماعات الإرهابية العاملة في شمال إفريقيا، وترأس الاجتماع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وبوكو حرام في نيجيريا، والقاعدة في شرق إفريقيا (بشكل أساسي حركة الشباب الصومالية)، وتم تصميمه لإطلاق المرحلة النهائية من المشروع المقصود لإقامة “خلافة” على طول شريط ممتد من جنوب السودان عبر ليبيا إلى موريتانيا، وقد حذر المسؤولون الفرنسيون أيضًا من أن التقارير اللاحقة تشير إلى أن هذا الجهد المبذول لتركيز القوى الإسلامية في المنطقة يلقى درجة من النجاح، كما حذروا من أن هذه القوات مكرسة لـ “التطهير الديني” الذي يستهدف الحكومات في تلك المنطقة.

وأشار مسؤولو جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي إلى أنهم يعتقدون أن الشخصية المركزية في هذا الجهد، هي صومالية مرتبطة بحركة الشباب، الشيخ نور بارود.

ويسلط تقرير جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي الضوء على الطبيعة المعقدة بشكل متزايد للوضع الأمني في ليبيا، لا سيما مع استمرار تدهور الأمن الإقليمي، فيما يحث المنقوش كلاً من المقريف وزيدان على تقديم جبهة موحدة بشأن قضية الأمن القومي ، وتجنب الوقوع في الخلاف السياسي الداخلي في المؤتمر الوطني العام.



وبحسب هذا المصدر، فإن زيدان قام بعمل جيد في إخفاء هذه المشكلة عن الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب، لكن سيكون من الصعب عليه تنظيم الحكومة بشكل صحيح حتى معالجة هذه القضايا السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تتعقد جهود زيدان بسبب المشاكل القانونية المستمرة لرئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل، الذي سيتم استجوابه من قبل النيابة العسكرية والمدنية بشأن دوره في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وزير الداخلية السابق للقذافي، وأحد المنشقين الرئيسيين عن النظام القديم، في يوليو 2011.

وأردفت الرسالة، تم اتهام عبدالجليل و 10 آخرين من مسؤولي المجلس الانتقالي الوطني بمقتل اللواء عبدالفتاح يونس، على الرغم من عدم اعتقال أي منهم، وأن عددًا كبيرًا من المستشارين والمسؤولين الحكوميين العاملين مع زيدان هم أيضًا مساعدين سابقون لعبدالجليل في ظل المجلس الوطني الانتقالي. يعتقد هذا الشخص أن هذا الأمر يزيد من تعقيد جهود رئيس الوزراء لإنشاء إدارة فعالة ومحترمة قبل الانتخابات الوطنية في منتصف عام 2013).

وأوضح المصدر في ذروة ثورة 2011 ضد نظام القذافي، أشارت تقارير حساسة للغاية أنه في يوليو وأغسطس 2011 اكتشف ضباط أمن المجلس الانتقالي دليلاً على أن اللواء عبدالفتاح يونس كان على اتصال سري مع سيف الإسلام القذافي، ردا على هذا التقرير ذكر مصدر حساس أن عبد الجليل أمر ضباط أمن المجلس الوطني الانتقالي باغتيال يونس أثناء توجهه إلى اجتماع في مقر المجلس الانتقالي. ثم أفاد عبد الجليل أن اللواء عبدالفتاح يونس قُتل على يد منشقين إسلاميين من بين جنوده).