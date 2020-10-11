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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 01:22 م

هل أصيب المالكي بفيروس كورونا؟ .. دولة القانون يوضح

المالكي
نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي ، الاحد ، ما تردد من انباء حول إصابة زعيم ائتلاف دولة القانون الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي بفيروس كورونا.
وقال الركابي في تصريح  له ، إن “صحة المالكي مستقرة حاليا ولم يصب بفيروس كورونا”، مبينا أنه “كان يعاني من مشكلة في القلب قبل أيام ذهب على اثرها إلى الجمهورية الإسلامية إيران”.
وأضاف أن “مواقع التواصل الاجتماعي تحاول نشر اخبار عارية عن الصحة”، مشيرا إلى أن “الحديث عن اصابة المالكي بفيروس كورونا يراد منها أشغال الراي العام “،
ولفت الركابي وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن “هناك جيوش إلكترونية تقف وراء إثارة الشائعات”.
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