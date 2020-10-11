نائبة: الحلبوسي ارتكب خطأ قانونيا في جلسة الأمس



اتهمت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، الأحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بارتكاب خطأ قانونيا عندما صوت على ملحق قانون الانتخابات دون تحقيق النصاب.

وقالت جودت في تصريح لها إن “كاميرات الجلسة اثبتت عدم تحقيق النصاب القانوني”، مبينة أن “الحلبوسي مرر ملحق قانون الانتخابات باسم الشعب دون تحقق النصاب”.

وأضاف أن “عدد حضور النواب في الجلسة لا يتعدى ١٩٠ نائبا في حين كان المعترضون أكثر من ٥٠ نائبا”.

وكان المحلل السياسي حازم الباوي رأى في تصريح سابق ان الكتل النافذة في مجلس النواب صوتت على المكاسب التي يمكن ان تتحقق لها قانون الانتخابات ووأدت الديمقراطية