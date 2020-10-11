بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 11 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الصحة العراقية تسجل 62 وفاة و 2206 إصابة جديدة بوباء كورونا انفجار قنبلتين صوتيتين داخل مدرسة للبنات شرق بغداد انتشار عسكري مكثّف في بغداد.. والميلشيات تهادن وتوقف استهداف القوات الأميركية الصحة تنفي اتخاذ اي اجراء او قرار بعودة الحظر حاليا نتيجة جائحة كورونا الرافدين : استرداد اكثر من 800 مليون دينار من المتلكئين مصرف الرشيد يمنح قروضا للارامل والمطلقات الكاظمي يوجه بنقل جثمان جاسم الطويرجاوي بطائرة خاصة إلى النجف نائب : البرلمان سيمرر مضطرا قانون الاقتراض متظاهرون يغلقون مبنى محافظة ذي قار الشمري : سائرون مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية.. والقانون سيحسم بجلسة الغد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 11 تشرين الأول 2020 12:43 م

قمة عراقية أردنية مصرية مرتقبة في القاهرة يوم الثلاثاء القادم

مصر والعراق والأردن
أكدت مصادر رسمية، اليوم الأحد، أن اجتماعاً مرتقباً يجمع وزراء خارجية العراق فؤاد حسين ومصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي بعد غدٍ الثلاثاء في القاهرة، لتكملة الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في عمان في شهر آب الماضي .

وقال مصدر مسؤول، إن الوفد العراقي سيلتقي أيضاً المسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق لعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريباً.

وأضاف المصدر، أن الوفد العراقي سيلتقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

الكاظمي يوجه بنقل جثمان جاسم الطويرجاوي بطائرة خاصة إلى النجف 11 تشرين الأول 2020 03:35 م

جمال كوجر

نائب : البرلمان سيمرر مضطرا قانون الاقتراض 11 تشرين الأول 2020 03:33 م

سلام الشمري

الشمري : سائرون مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية.. والقانون سيحسم بجلسة الغد 11 تشرين الأول 2020 03:28 م

نيجرفان-البارزاني

نيجرفان بارزاني : اتفاق سنجار خطوة وطنية صائبة تصب في مصلحة البلد كله 11 تشرين الأول 2020 03:24 م

انتخابات

اللامي: 28 مليون عراقي يشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة 11 تشرين الأول 2020 02:58 م

113-154200-145-132204-2019-10-08t171916z-314331797-rc15b4c13810-rtrmadp-3-iraq-protests-violence-700x400_700x400

انفجار يستهدف رتلا ينقل معدات لقوات التحالف الدولي بالسماوة 11 تشرين الأول 2020 02:38 م

20201010232158384LT

نائبة: الحلبوسي ارتكب خطأ قانونيا في جلسة الأمس 11 تشرين الأول 2020 01:18 م

البنك المركزي العراقي

البنك المركزي يطلق منصة إلكترونية لإصدار خطابات الضمان 11 تشرين الأول 2020 12:37 م

التعليقات