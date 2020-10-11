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الأحد, 11 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 11 تشرين الأول 2020 12:37 م

البنك المركزي يطلق منصة إلكترونية لإصدار خطابات الضمان

البنك المركزي العراقي

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إطلاق المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان.

وقال البنك، في بيان، أنه في إطار إجراءاته الإصلاحية ومواكبة للتطورات الحاصلة في اتمتة الصناعة المصرفية، يعلن البنك عن إطلاق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان التي سيتم تسجيل معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف المجازة.

وبين أن المنصة شاملة في عملها تحميل بيانات الخطابات من قبل مخولي المصارف من خلال الولوج اليها وبصلاحيات مختلفة ومحَدَّدة على أن يكون المصرف مسؤولاً عن دقَّة وصحَّة تلك البيانات.

وأوضح البنك، أنه يُشتَرط من الجهات المستفيدة للقطاعين (العام والخاص) وبعد اصدار الخطاب اعتماد نموذج تسجيل إلكتروني يتم استحصاله من البنك المركزي والذي ستصدره هذه المنصة متضمناً المعلومات الخاصة بتلك الخطابات ويحمل علامات أمنيَّة مختلفة كالختم الحراري وخاصية (الباركود)، دون أن يتحمل هذا البنك أي التزام مالي ينتج عن تلكؤ المصرف في تسديد قيمة الخطاب.

ودعا البنك المركزي، الجهات المستفيدة من خطابات الضمان والكائنة داخل العاصمة بغداد لاستحصال نموذج تسجيل المعلومات من قبل هذا البنك، أما الجهات الواقعة خارج العاصمة بغداد يمكنها استحصال نموذج تسجيل المعلومات من فروع البنك المركزي العراقي (البصرة، الموصل، أربيل) وحسب الرقعة الجغرافية لكل فرع، وسيتم العمل فعلياً بالألية اعلاه بدءً من "الثامن عشر من تشرين الأول ٢٠٢٠".

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