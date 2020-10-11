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الأحد, 11 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 11 تشرين الأول 2020 12:31 م

الحلفي: 20% من العراقيين فقط هم من يرتدون الكمامات

كورونا في العراق
نفى مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، اليوم الأحد، اتخاذ أي إجراء أو قرار لفرض حظر تجوال حالياً للحد من أزمة جائحة كورونا.

وقال الحلفـي، أنه "لا فائدة من إعادة فرض الحظر مجددا فقد أثبت فشله بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف، أن "عودة انتشار الفيروس في العديد من الدول العربية والأجنبية ودول الجوار جاءت نتيجة الموجة الجديدة للفيروس، وأن تصاعد معدل الإصابات والوفيات فـي أوربا يعد مؤشرا خطيرا ينذرنا بقدوم موجة موسمية جديدة، والحل هو الالتزام مو بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي، علماً أن 20% من العراقيين فقط هم من يرتدون الكمامات".

وأشار إلى أن "الوزارة مستعـدة لمواجهة الوباء من خلال زيادة عـدد الأسرة المخصصة للمصابين بكورونا الى 9000 سرير، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات العلاجية، علماً أن في العراق أكثر مـن 50 مختبرا تعمل على الكشف عن الفيروس".
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