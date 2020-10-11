الباوي: استقتال بعض الكتل على تمرير قانون الانتخابات يمثل التفافا على إرادة الجماهير

قال المحلل السياسي حازم الباوي، إن استقتال بعض الكتل على تمرير قانون الانتخابات رغم عواهنه ومخالفاته يمثل التفافا من نوع آخر على إرادة الجماهير والسعي للحفاظ على ما حققته في الانتخابات الأخيرة والتي شهدت حتى هيئات الرأي الأجنبية بأنها كانت مزورة بنسبة 83% ومشاركة شعبية ضئيلة.



وأوضح أن الكتل التي كان الشعب شاهد على تزويرها نتائج الانتخابات الأخيرة تسعى للحفاظ على ما حققته واكثر من خلال الانتخابات المرتقبة.



وأعرب الباوي عن آسفه عن عدم مطالبة جماهير الأحزاب السياسيين بتقديم كشف عما قدموه من انجازات خدمية قبل السماح لهم بالترويج والدعاية الانتخابية.