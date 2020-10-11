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الأحد, 11 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 11 تشرين الأول 2020 10:52 ص

حرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان

حرائق

تلتهمُ حرائق ضخمة منذ أيام مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان ، وقد اقتربت في بعض المناطق من منازل المواطنين من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها جميعها حتى الآن.

وبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق الحرائق حيث قال إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخمادها.

وتحدث وزير الزراعة محمد حسان عن 45 حريقاً في اللاذقية و33 في طرطوس وأخرى في حمص.

ورجح أن تكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا هذا العدد من الحرائق في يوم واحد.

وقال فوج إطفاء اللاذقية على صفحته على فيسبوك "نحن أمام أكبر سلسلة حرائق شهدتها محافظة اللاذقية… على مر السنين".

وفي لبنان، اندلع منذ الخميس الماضي أكثر من مئة حريق في غابات عدة. وفق ما أفاد مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى.

أما في إسرائيل أجلت السلطات خمسة آلاف شخص من منازلهم في منطقة نوف هجليل بسبب الحريق الكبير الذي اندلع في الاحراش القريبة وأدى إلى تدمير 20 منزلا فيما تواصل فرق الإطفاء السيطرة على النيران.

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