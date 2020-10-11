نائب: ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس ذبح العملية الديمقراطية

وصف النائب محمد شياع السوداني، ماحصل في جلسة مجلس النواب امس بـ"ذبح العملية الديمقراطية.

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر: "امس في جلسة النواب انتهت إرادة القوى السياسية الى ضمان مصالحها".

واضاف: "ننتظر إرادة ابناء الشعب في رفض هذا القانون الذي ذبح العملية الديمقراطية وأسس دكتاتورية متعددة الأطراف" .