المالية النيابية: الحكومة أمنت الرواتب للأشهر المقبلة ولن يتكرر ما حصل في أيلول

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة أمنت الرواتب للأشهر المقبلة ولن يتكرر ماحصل من تأخير في شهر ايلول.



وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر أيلول من تأخير ،لاسيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء.

واضاف، أن “هناك نحو ثمانية ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو من ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار.