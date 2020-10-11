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الأحد, 11 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 11 تشرين الأول 2020 10:25 ص

إصابة محمد باقر نوبخت مساعد روحاني بفايروس كورونا

روحاني

أعلن محمد باقر نوبخت، مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة ظهور نتيجة فحوصاته الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي ظهرت ايجابية عليه وهي ما تؤكد إصابته بالفيروس بشكل تام.

ونشر نوبخت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة قال فيها "بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعض الأعراض راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبين أن نتيجة إصابتي بفيروس كورونا إيجابية.

وأضاف: "بناء على نصيحة الأطباء بقيت تحت المراقبة"، موضحاً أن "حالتي الصحية جيدة.. وأرجو منكم الدعاء".

يذكر أن أيران تعاني من فيروس كورونا بعد الموجة الثالثة له حيث بلغ إجمالي الإصابات في الدولة الأكثر تضررا من الجائحة بالشرق الأوسط نحو 479825 حالة، حيث تسجل زيادة يومية قياسية بإصابات كورونا، ويأتي ذلك وسط تحذيرات من الرئيس الإيراني بأن القادم أسوأ.

وبحسب تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي الإيراني، فإن 227 مريضا توفوا ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27419 في البلاد.

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