الفتلاوي: الدوائر الانتخابية التي صوت عليها البرلمان تم تفصيلها بسذاجة

قالت رئيس حركة ارادة حنان الفتلاوي، ، أن الدوائر الانتخابية التي صوت عليها البرلمان امس تم تفصيلها بسذاجة

واضافت الفتلاوي في تغريدة لها على "تويتر"، إن "الدوائر الانتخابية التي تم التصويت عليها امس تم تفصيلها بسذاجة لضمان فوز بعض الكتل والاشخاص.



وتابعت بالقول "لكن نفس الذين صفقوا اليوم لهذا التقسيم بدون دراية سيندمون قريبا لضياع وتشتت اصواتهم.