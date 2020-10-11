بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 11 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الباوي: استقتال بعض الكتل على تمرير قانون الانتخابات يمثل التفافا على إرادة الجماهير حرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان بميلشيات العراق واليمن.. دبلوماسي إيراني خطط لتفجير في فرنسا يهدد بلجيكا أثناء محاكمته إصابة محمد باقر نوبخت مساعد روحاني بفايروس كورونا مجلس النواب يحسم عقدة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.. وحكومة الكاظمي: جاهزون لموعد 6 يونيو الأردن: ندعم حكومة الكاظمي في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق مقتل لاجئين عراقيين بكواتم صوت في مخيم الهول شرقي سوريا مكتب الكاظمي يتسلم مطالب النقابات الطبية وملاكات وزارة الصحة الغانمي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر العمليات المشتركة: وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 11 تشرين الأول 2020 10:18 ص

مجلس النواب يحسم عقدة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.. وحكومة الكاظمي: جاهزون لموعد 6 يونيو

مجلس النواب

حسم مجلس النواب عقدة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه أواخر العام الماضي في ذروة الحراك الجماهيري.

فيما أعلنت الحكومة جاهزيتها لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من شهر حزيران المقبل.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن الجلسة سوف تبقى في حالة انعقاد من أجل استكمال التصويت على قانون الانتخابات بما يلبي طموح الجماهير.

يأتي ذلك وسط اعتراضات من قبل بعض الكتل السياسية أبرزها كتلة الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى، صوت البرلمان على مقترح اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة.

وينص المقترح على توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساو لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن رئيس الوزراء أعلن مرارا استعداد الحكومة للسير قدما نحو إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المقرر وهو السادس من حزيران من العام القادم.

وأضاف الهنداوي: تبعا لذلك فقد تم بالفعل بإصدار عدة قرارات مهمة في هذا الشأن من بينها توجيه التعليمات إلى كافة الوزارات بالإجابة بشكل فوري وخلال 48 ساعة على كافة مراسلات وطلبات مفوضية الانتخابات كما أوعز إلى وزارة المالية بمباشرة تحويل التخصيصات المالية المطلوبة وجدولتها.

وأوضح الهنداوي أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تهيئة كافة مستلزمات الانتخابات هي تشكيل لجان وزارية عليا إحداها لتسريع إنجاز السجل البايومتري للناخبين وأخرى لتهيئة المخازن والمراكز الانتخابية وثالثة لتوفير البيئة الأمنية اللازمة للانتخابات.

وبين أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة مع البرلمان للانتهاء من إصدار قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية كما نواصل جهودنا مع مفوضية الانتخابات أو بعثة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الانتخابات.

وقال النائب أحمد مظهر الجبوري عن تحالف القوى العراقية، إن تحالفه مع الدوائر المتعددة وبأي نسبة كانت.

وأضاف الجبوري في بيان أن تحالف القوى سيبقى دائما مع رأي المتظاهرين المعبر عن طموحات الشعب في انتخابات نزيهة تحت إشراف أممي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محكمة بلجيكية

بميلشيات العراق واليمن.. دبلوماسي إيراني خطط لتفجير في فرنسا يهدد بلجيكا أثناء محاكمته 11 تشرين الأول 2020 10:46 ص

ترامب يهدد ايران

من الرئيس ترامب لـ"ملالي إيران": إياكم والعبث مع الولايات المتحدة سنرد بطريقة أقوى 1000 مرة على أي أعمال خرقاء 11 تشرين الأول 2020 03:38 ص

كتائب حزب الله العراق

فضيحة ميليشيا "الهيئة التنسيقية" تتبع إيران ووراء الهجمات على القوات الأمريكية والتحالف الدولي 11 تشرين الأول 2020 03:16 ص

شجريان

الموت للديكتاتور خامنئي هتافات تهز إيران خلال جنازة الموسيقار الإيراني البارز شجريان 11 تشرين الأول 2020 12:21 ص

ناشط عراقي اغتالته عصابات ايران

تقرير خطير.. إيران توجه بتشويه واغتيال المتظاهرين السلميين في العراق ولبنان وترصد20 مليون دولار للمهمة القذرة 10 تشرين الأول 2020 11:08 م

الصدر

مقتدى العار يُهدد الثوار من جديد.. ذيل إيران يحدد شروطا للتظاهر ويستقوي بميليشياته 10 تشرين الأول 2020 08:11 م

سنجار

مراقبون : ميليشيات إيران "الإرهابية" تهدد تطبيق اتفاق سنجار "التاريخي" في العراق 10 تشرين الأول 2020 03:56 م

الفساد في العراق

مراقبون: تحديات وضغوط سياسية تقف بوجه قدرة السلطات العراقية على مواصلة إجراءاتها لمحاسبة الفاسدين 10 تشرين الأول 2020 03:00 م

التعليقات