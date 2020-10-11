المالية النيابية : الإصلاحات الحقيقية ستجنب البلاد أزمة اقتصادية كبيرة

طرحت المالية النيابية عدة خطوات للخروج من الازمة المالية الحالية التي تمر بها البلاد.



وقالت في بيان :" ان الاصلاحات الحقيقية ستجنب البلاد ازمة اقتصادية كبيرة مع اهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الايرادات، كتفعيل الكمارك والضرائب والجباية والرسوم.



واضافت :" ان الحل الوحيد للسيطرة على الكمارك هو الحوكمة الالكترونية، واتمتة الاجراءات في المنافذ الحدودية ".



وطالبت اللجنة الحكومة بالتحرك واستثمار علاقاتها مع الخارج لاعادة المليون برميل التي استقطعت من الحصة العراقية باتفاق / اوبك + / "، مبينة :" ان اعادتها ستوفر لنا ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة.

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