نائب ينتقد صيغة مقترح توزيع الدوائر المتعددة

انتقد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ، صيغة مقترح توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة التي صوت عليها مجلس النواب امس .



وقال طعمة ان "الصيغة التي تم التصويت عليها للدوائر المتعددة تم الاتفاق عليها بين كتل معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها ، وهذا الاسلوب يمثل مصادرة واضحة لبقية اصوات الناخبين وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن ارادة اغلبية المصوتين".





واضاف ان " هذه الطريقة في التوزيع تمهد الى الابقاء على نفس الخريطة السياسية في غالبية توجهاتها وتكويناتها السياسية ، كما ستضعف بشكل كبير نسبة المشاركة في الانتخابات ، نتيجة ضعف الامل باحداث التغيير المطلوب شعبيا، ".





واوضح ان " المقترح سيؤدي الى غياب المعايير الانتخابية في توزيع الدوائر على المحافظة ، وتم الحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا مع مناطق اخرى في دائرة واحدة ، ولا يوجد تفسير لهذا السلوك الا مراعاة التوزيع الانتخابي لجهة سياسية او مرشح معين بذاته".





وتابع : ، ان "النظام الحالي الانتخابي يفتقد الى البساطة في تحديد الناخب للمرشحين فقد يتخذ المصوت مرشحا ممن لم يترشحوا على الدائرة الانتخابية التي يسكنها الناخب ويذهب صوته ولا يحتسب ، كما انها تزيد من بعد محل المطابقة بين محل الساكن ومركز الاقتراع الذي يدلي بصوته فيه ، فقد تكون المسافة بينهما عشرات الكيلومترات مما يضعف حافزه في الادلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية ".



واكد ان " المقترح يسهم في انتاج برلمان يطغى في اهتمامه الجانب المحلي المحدود وتغيب في غالب احواله القضايا الوطنية العامة العابرة للمناطقية المحدودة ".