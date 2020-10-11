نائب ينتقد صيغة مقترح توزيع الدوائر المتعددة

انتقد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ، صيغة مقترح توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة التي صوت عليها مجلس النواب امس .
وقال طعمة ان "الصيغة التي تم التصويت عليها للدوائر المتعددة تم الاتفاق عليها بين كتل معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها ، وهذا الاسلوب يمثل مصادرة واضحة لبقية اصوات الناخبين وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن ارادة اغلبية المصوتين".
واضاف ان " هذه الطريقة في التوزيع تمهد الى الابقاء على نفس الخريطة السياسية في غالبية توجهاتها وتكويناتها السياسية ، كما ستضعف بشكل كبير نسبة المشاركة في الانتخابات ، نتيجة ضعف الامل باحداث التغيير المطلوب شعبيا، ".
واوضح ان " المقترح سيؤدي الى غياب المعايير الانتخابية في توزيع الدوائر على المحافظة ، وتم الحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا مع مناطق اخرى في دائرة واحدة ، ولا يوجد تفسير لهذا السلوك الا مراعاة التوزيع الانتخابي لجهة سياسية او مرشح معين بذاته".
وتابع : ، ان "النظام الحالي الانتخابي يفتقد الى البساطة في تحديد الناخب للمرشحين فقد يتخذ المصوت مرشحا ممن لم يترشحوا على الدائرة الانتخابية التي يسكنها الناخب ويذهب صوته ولا يحتسب ، كما انها تزيد من بعد محل المطابقة بين محل الساكن ومركز الاقتراع الذي يدلي بصوته فيه ، فقد تكون المسافة بينهما عشرات الكيلومترات مما يضعف حافزه في الادلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية ".
واكد ان " المقترح يسهم في انتاج برلمان يطغى في اهتمامه الجانب المحلي المحدود وتغيب في غالب احواله القضايا الوطنية العامة العابرة للمناطقية المحدودة ".
وقال طعمة ان "الصيغة التي تم التصويت عليها للدوائر المتعددة تم الاتفاق عليها بين كتل معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها ، وهذا الاسلوب يمثل مصادرة واضحة لبقية اصوات الناخبين وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن ارادة اغلبية المصوتين".
واضاف ان " هذه الطريقة في التوزيع تمهد الى الابقاء على نفس الخريطة السياسية في غالبية توجهاتها وتكويناتها السياسية ، كما ستضعف بشكل كبير نسبة المشاركة في الانتخابات ، نتيجة ضعف الامل باحداث التغيير المطلوب شعبيا، ".
واوضح ان " المقترح سيؤدي الى غياب المعايير الانتخابية في توزيع الدوائر على المحافظة ، وتم الحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا مع مناطق اخرى في دائرة واحدة ، ولا يوجد تفسير لهذا السلوك الا مراعاة التوزيع الانتخابي لجهة سياسية او مرشح معين بذاته".
وتابع : ، ان "النظام الحالي الانتخابي يفتقد الى البساطة في تحديد الناخب للمرشحين فقد يتخذ المصوت مرشحا ممن لم يترشحوا على الدائرة الانتخابية التي يسكنها الناخب ويذهب صوته ولا يحتسب ، كما انها تزيد من بعد محل المطابقة بين محل الساكن ومركز الاقتراع الذي يدلي بصوته فيه ، فقد تكون المسافة بينهما عشرات الكيلومترات مما يضعف حافزه في الادلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية ".
واكد ان " المقترح يسهم في انتاج برلمان يطغى في اهتمامه الجانب المحلي المحدود وتغيب في غالب احواله القضايا الوطنية العامة العابرة للمناطقية المحدودة ".