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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 10:08 ص

نائب ينتقد صيغة مقترح توزيع الدوائر المتعددة

عمار طعمة
انتقد  رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة   ، صيغة مقترح توزيع الدوائر  الانتخابية المتعددة التي صوت عليها مجلس النواب  امس .

وقال طعمة ان "الصيغة التي تم التصويت عليها للدوائر المتعددة تم الاتفاق عليها بين كتل معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها  ، وهذا الاسلوب يمثل مصادرة واضحة لبقية اصوات الناخبين وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن ارادة اغلبية المصوتين".


واضاف ان " هذه الطريقة في التوزيع تمهد الى الابقاء على نفس الخريطة السياسية في غالبية توجهاتها وتكويناتها السياسية  ، كما ستضعف بشكل كبير نسبة المشاركة في الانتخابات ،  نتيجة ضعف الامل باحداث التغيير المطلوب شعبيا، ".


واوضح ان " المقترح سيؤدي الى غياب المعايير الانتخابية في توزيع الدوائر على المحافظة  ، وتم الحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا مع مناطق اخرى في دائرة واحدة  ، ولا يوجد تفسير لهذا السلوك الا مراعاة التوزيع الانتخابي لجهة سياسية او مرشح معين بذاته". 


وتابع : ، ان "النظام الحالي الانتخابي يفتقد الى البساطة في تحديد الناخب للمرشحين فقد يتخذ المصوت مرشحا ممن لم يترشحوا على الدائرة الانتخابية التي يسكنها الناخب ويذهب صوته ولا يحتسب ،  كما انها تزيد من  بعد محل المطابقة بين محل الساكن ومركز الاقتراع الذي يدلي بصوته فيه  ، فقد تكون المسافة بينهما عشرات الكيلومترات مما يضعف حافزه في الادلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية  ".

واكد ان " المقترح  يسهم في انتاج برلمان يطغى في اهتمامه الجانب المحلي المحدود وتغيب في غالب احواله القضايا الوطنية العامة العابرة للمناطقية المحدودة ".
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