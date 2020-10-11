بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 11 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الباوي: استقتال بعض الكتل على تمرير قانون الانتخابات يمثل التفافا على إرادة الجماهير حرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان بميلشيات العراق واليمن.. دبلوماسي إيراني خطط لتفجير في فرنسا يهدد بلجيكا أثناء محاكمته إصابة محمد باقر نوبخت مساعد روحاني بفايروس كورونا مجلس النواب يحسم عقدة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.. وحكومة الكاظمي: جاهزون لموعد 6 يونيو الأردن: ندعم حكومة الكاظمي في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق مقتل لاجئين عراقيين بكواتم صوت في مخيم الهول شرقي سوريا مكتب الكاظمي يتسلم مطالب النقابات الطبية وملاكات وزارة الصحة الغانمي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر العمليات المشتركة: وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 10:06 ص

نائب عن تحالف القوى:نحن مع الدوائر المتعددة وبأي نسبة

أحمد مظهر الجبوري
أكد عضو مجلس النواب عن تحالف القوى العراقية احمد مظهر الجبوري ان تحالفه مع الدوائر المتعددة وباي نسبة كانت.

وقال في بيان صحفي ان تحالف القوى سيبقى دائما مع راي المتظاهرين المعبر عن طموحات الشعب في انتخابات نزيهة تحت اشراف اممي .

واضاف الجبوري نقف وندعم بقوة راي الشعب بدوائر انتخابية متعددة وسنعمل على تمريرها وباي نسبة كانت.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

الباوي: استقتال بعض الكتل على تمرير قانون الانتخابات يمثل التفافا على إرادة الجماهير 11 تشرين الأول 2020 11:34 ص

حرائق

حرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان 11 تشرين الأول 2020 10:52 ص

روحاني

إصابة محمد باقر نوبخت مساعد روحاني بفايروس كورونا 11 تشرين الأول 2020 10:25 ص

سنجار

الجبهة التركمانية : سنجار قضاء تابع لنينوى ولا علاقه له بالمادة 140 11 تشرين الأول 2020 10:13 ص

عمار طعمة

نائب ينتقد صيغة مقترح توزيع الدوائر المتعددة 11 تشرين الأول 2020 10:08 ص

العراق والأردن

الأردن: ندعم حكومة الكاظمي في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق 11 تشرين الأول 2020 09:39 ص

مخيم الهول

مقتل لاجئين عراقيين بكواتم صوت في مخيم الهول شرقي سوريا 10 تشرين الأول 2020 04:22 م

الكاظمي

مكتب الكاظمي يتسلم مطالب النقابات الطبية وملاكات وزارة الصحة 10 تشرين الأول 2020 04:13 م

التعليقات