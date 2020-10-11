نائب عن تحالف القوى:نحن مع الدوائر المتعددة وبأي نسبة

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف القوى العراقية احمد مظهر الجبوري ان تحالفه مع الدوائر المتعددة وباي نسبة كانت.



وقال في بيان صحفي ان تحالف القوى سيبقى دائما مع راي المتظاهرين المعبر عن طموحات الشعب في انتخابات نزيهة تحت اشراف اممي .



واضاف الجبوري نقف وندعم بقوة راي الشعب بدوائر انتخابية متعددة وسنعمل على تمريرها وباي نسبة كانت.