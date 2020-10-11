بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 11 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الباوي: استقتال بعض الكتل على تمرير قانون الانتخابات يمثل التفافا على إرادة الجماهير حرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان بميلشيات العراق واليمن.. دبلوماسي إيراني خطط لتفجير في فرنسا يهدد بلجيكا أثناء محاكمته إصابة محمد باقر نوبخت مساعد روحاني بفايروس كورونا مجلس النواب يحسم عقدة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.. وحكومة الكاظمي: جاهزون لموعد 6 يونيو الأردن: ندعم حكومة الكاظمي في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق مقتل لاجئين عراقيين بكواتم صوت في مخيم الهول شرقي سوريا مكتب الكاظمي يتسلم مطالب النقابات الطبية وملاكات وزارة الصحة الغانمي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر العمليات المشتركة: وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 10:04 ص

وزير المالية يحذر من تداعيات خطيرة على الاقتصاد حال انسحاب السفارة الأمريكية

وزير المالية
حذر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من تداعيات خطيرة قد تصيب الاقتصاد العراقي في حال انسحاب السفارة الأمريكية فعليا من العراق.
وقال علاوي في لقاء متلفز “إن تطبيق قرار انسحاب السفارة الأمريكية من العراق له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن 90 بالمئة من الاحتياطي العراقي مودع في البنك الفيدرالي الأمريكي كما أن هناك دول أخرى ستنسحب من العراق وسيؤثر القرار على عمل المؤسسات المالية العالمية بدعم العراق”.
وأضاف “إن انسحاب السفارة الأمريكية من العراق سيؤثر على نشاط  المؤسسات المالية العراقية والتدقيق في أعمالها كما سيؤثر على مصداقية الاستثمار الأجنبي الخارجي وسيؤثر على عمل الشركات الأمريكية في العراق وأيضا على نشاط الشركات العالمية الأخرى”.
وحذر علاوي من “أن أمريكا مؤثرة بشكل كبير على المؤسسات المالية العالمية وأن الاستثمار الخارجي سيتأثر بشكل كبير في حال غياب الدعم الأمريكي للعراق”.
 وبشان المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قال انها  نشأت جراء تصدير النفط الخام من قبل حكومة الإقليم، وإن واردات النفط والمنافذ الحدودية يجب أن ترجع للدولة الاتحادية، وإن تراجع أسعار النفط هو من أجج الخلاف المالي بين بغداد والأقليم”.
 واضاف “إن واردات إقليم كردستان النفطية غير واضحة، وإن حكومة إقليم كردستان تدفع أجورا كبيرة عن إنتاج وتصدير النفط للشركات الأجنبية المشاركة مع الإقليم  كما أن على الإقليم مديونية مالية خارجية للشركات النفطية”.
وأوضح “أن الموازنة الاتحادية للعراق  لعام 2021 قد لا تتيح إجراء تعيينات جديدة في ظل السلم المالي الحالي وأن الموازنة ستعتمد على ترشيد قطاع الكهرباء والنفط وتوسيع الضرائب على الدخل وأن المخصصات المالية فوق الراتب يجب أن تكون بمعدل مقبول وأن 150 بالمئة معدل مقبول للمخصصات فوق الراتب”.
وأشار علاوي إلى “أن الاحتياطي النقدي في العراق يتراوح حاليا ما بين 53 و 55 مليار دولار وهذا الاحتياطي يكفي لسد النفقات لنحو 6 أشهر”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
احمد الصفار

المالية النيابية: العراق لا يمتلك قاعدة بيانات ولا احصائيات لعدد الموظفين 09 تشرين الأول 2020 02:39 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي : التحقيق في قضية مقتل الهاشمي وصل إلى خيوط مهمة 04 تشرين الأول 2020 10:27 ص

Capture

حقوق الإنسان : تصارع القوى السياسية في بعض المناطق يحول دون عودة النازحين 22 أيلول 2020 03:02 م

الالوسي

الألولسي: الكاظمي جاد في محاربة الفساد وعليه الحرص من الدولة العميقة 22 أيلول 2020 10:22 ص

احمد الصفار

المالية النيابية: موازنة 2020 ستصل إلى البرلمان اليوم 15 أيلول 2020 10:56 ص

يسرى رجب كمر

نائبة كردية: المبالغ التي ترسلها بغداد لأربيل تختفي وكأنها تذهب إلى مثلث برمودا 06 أيلول 2020 10:57 ص

4-71

علاوي: الحرب الشيعية - الشيعية تشتعل والكاظمي من ضحايا العملية السياسية 26 آب 2020 11:57 ص

4-71

وزير الخارجية: الحكومة طالبت باستمرار التعاون الاستخباري والتدريب والإسناد الجوي الاميركي 26 آب 2020 11:53 ص

التعليقات