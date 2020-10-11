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الأحد, 11 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 11 تشرين الأول 2020 03:38 ص

من الرئيس ترامب لـ"ملالي إيران": إياكم والعبث مع الولايات المتحدة سنرد بطريقة أقوى 1000 مرة على أي أعمال خرقاء

ترامب يهدد ايران

خبراء: الرئيس ترامب يتحين الفرصة لسحق خامنئي وعصابته حال ارتكاب أي خطأ

في تحذير وصف بالأقوى منه طوال مدة رئاسته، قال الرئيس ترامب، لعصابة خامنئي الحاكمة في طهران، إنه اذا ارتكبت طهران أي أعمال خرقاء فإن هذا سيواجه بالرد بقوة هائلة من جانب واشنطن.
وقال مراقبون، إنها بدايات عاصفة أمريكية تقتلع إيران ان لم تترجع عن أعمالها الخرقاء هنا وهناك.
وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من التلاعب بالولايات المتحدة، متوعدا بردّ قوي. ووجه خلال مقابلة إذاعية، رسالة تهديد قوية إلى طهران قائلا إذا قامت إيران بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل.

وكان الرئيس الأميركي، قد قال مؤخرا، إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة. وكتب في تغريدات على موقع تويتر، وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بهما على مدى سنوات عديدة.
ووجهت إيران، رسالة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ردا على تهديدات ترامب الأخيرة. واعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في هذه الرسالة، تهديدات ترامب انتهاكاً لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة".
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهما، وفق تقرير نشرته جريدة العرب، إن النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا منذ الربيع"، مضيفة أن "أنباء المؤامرة تأتي في الوقت الذي تواصل إيران البحث عن طرق للرد على قرار الرئيس دونالد ترامب قتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني.
وتوقّع الرئيس الأميركي في حواره الإذاعي أن تبرم إيران اتفاقا نوويا جديدا مع الولايات المتحدة إذا فاز في انتخابات 3 نوفمبر المقبل. وقال: إذا فزت، سيكون لدينا صفقة كبيرة مع إيران في غضون شهر واحد. وأضاف: وهم يعرفون أنهم إذا فعلوا أي شيء ضدنا، فسوف يدفعون الثمن ألف ضعف".
وقررت إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، في تحدّ للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب إنسانية مدمرة على بلد يعاني من فايروس كورونا وأزمة مالية. وكشف مسؤولون لصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حاليا لعقوبات ثانوية، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء.
خبراء اعتبروا إدارة ترامب الأقوى في مواجهة إيران، وهى من استطاعت تحجيم أعمالها الإرهابية بشكل كبير وأصبح كل تفكيرها في كيفية التعامل مع العقوبات.
أ.ي

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