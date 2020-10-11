فضيحة ميليشيا "الهيئة التنسيقية" تتبع إيران ووراء الهجمات على القوات الأمريكية والتحالف الدولي

خبراء: الكاظمي خارج الحسابات والاتفاقات تتم بعيدا عنه سواء رضى أو رفض



جاء البيان الذي اعلنته، ما تسمى بالهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، عن تبنيها لهجمات استهدفت مصالح أجنبية في البلاد، في أول إعلان من نوعه بعد تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة، ليفضح دور ايران ويؤكد تحملها المسؤولية كاملة عما يحدث في لعراق من تخريب رغم ان هذه الهيئة غير معروفة.

ووفق مصادر عدة، فإن هذه الهيئة، غير معروفة في العراق، ويعتقد أنها تضم فصائل شيعية ارهابية مسلحة مقربة من إيران بينها "كتائب حزب الله العراق"، و"عصائب أهل الحق"، وحركة النجباء. وقالت الهيئة في بيانها، إنها تعلن وقف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق.

وأضافت، نُعطِي للقوات الأجنبية فرصة مشروطة، احتراما للجهود الطيّبَة التي قامَت بِها بعضُ الشخصيّات الوطنيّة والسياسيّة، بوضعِ جدولٍ زمنيٍّ محدود ومُحَدّد لتنفيذِ قرار الشعب، ومجلسِ النُّوَّاب (البرلمان)، والحكومة القاضي بإخراجها من البلاد!!

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين أكد أن هناك قنوات عديدة فتحت عن طريق شخصيات سياسية مع الفصائل المسلحة، مشددا على أن الهجمات ضد المنطقة الخضراء والسفارات والمواطنين يجب أن تتوقف بدون ثمن.

وحذرت الهيئة الميليشاوية الايرانية، القوات الأميركية من مغبة المراوغة والمماطلة والتسويف في تحقيق مطلب الشعب، وإلا سنضطر حينَها إلى الانتقال لمرحلة قتاليّة متقدمة".

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، لقصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة. وتزايدت وتيرة هذه الهجمات بصورة واضحة في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها توقفت في الأيام القليلة الماضية، في أعقاب لقاء جمع بين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الإرهابي، عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم "أبو فدك"، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، في العاصمة بغداد في 2 أكتوبر الجاري.

و"أبو فدك" قيادي ارهابي في "كتائب حزب الله العراق" المتهم من الولايات المتحدة بشن هجمات على قواتها ومصالحها في العراق. وتم اختياره من قبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران ليكون خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي قتل إلى جانب الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.

ويرى مراقبون، أن القرار السياسي، خرج من يد الكاظمي تماما، ولا دور له خلال المرحلة الراهنة في العراق، فالأمور تدار بعيدا عنه تماما سواء كانت متماشية معه أو ضد تحركاته.

ا.ي