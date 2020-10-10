تقرير خطير.. إيران توجه بتشويه واغتيال المتظاهرين السلميين في العراق ولبنان وترصد20 مليون دولار للمهمة القذرة

باحثون: لا نستبعد وجود عناصر على الأرض من الحرس الثوري تقوم بقنص النشطاء



كشف تقرير حديث، أعده باحثون عراقيون، عن دور قذر تقوم به، إيران بالعمل على رصد الثوار والنشطاء وقادة المظاهرات في العراق ولبنان، والتحريض عليهم بهدف تصفيتهم واغتيالهم.

وقال الباحثون، إن هذا جاء بعدما تيقنت إيران ان كل هذه المظاهرات مناهضة لدورها ووجودها وعصاباتها.

وأعد باحثون في العراق، تقريراً خطيراً كشف كيف تجابه سلمية المتظاهرين بعنف وتمويل خارجي للتحريض عليهم، وتضمّن تفاصيل حول الجيش الإلكتروني لميليشيات إيران بالعراق. وأكد الباحثون أن المليشيات أنفقت ملايين الدولارات لشراء وإدارة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. كما تدير هذه الشبكات آلاف الحسابات الوهمية وعشرات المواقع الإخبارية للتحريض على المتظاهرين وتهديد الصحافيين ووسائل الإعلام.



وتقوم هذه الحسابات، بشن هجمات منظمة من الشتم وتهديد للناشطين، بهدف إظهار أن نسبة كبيرة من العراقيين يقفون ضدهم، لكن في الحقيقة هؤلاء مجرد حسابات وهمية يديرها جيش إلكتروني ميليشياوي.

كما تقوم هذه الصفحات، وفقاً للتقرير، بتمجيد ميليشيات الحوثيين وحزب الله اللبناني. ووفقاً للتقرير، هذه السياسة ليست حكراً على العراق، بل تُعتمد في لبنان أيضاً.

وقد تم إنفاق أكثر من 20 مليون دولار خلال العام الحالي في العراق ولبنان لتنظيم جيوش إلكترونية تدافع عن إيران وتهاجم متظاهري البلدين.



وأكد التقرير –الذي نشرت العربية فقرات منه- أن أبرز الصفحات التي تمولها إيران هي "ربع الله" وفريق "فاطميون"، بالإضافة لإنشائها حسابات لشخصيات وهمية ولمحللين سياسيين معروفين بقربهم من المحور الإيراني.

يأتي هذا فيما نجحت وزارة العدل الأمريكية قبل يومين، من إزالة 92 حسابا وموقعا الكترونيا يديرها الحرس الثوري الإيراني بغرض التشويه والتحريض على المتظاهرين.

وقال مراقبون، إن التقرير الجديد، يؤكد أن يد إيران ملطخة بدماء المتظاهرين السلميين والنشطاء في بغداد ولبنان، ولم يستبعدوا مشاركة عناصر من الحرس الثوري الإيراني في قنص النشطاء وتتبعهم.

أ.ي