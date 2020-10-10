مكتب الكاظمي يتسلم مطالب النقابات الطبية وملاكات وزارة الصحة

تسلم مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالب النقابات الطبية وملاكات وزارة الصحة.



وذكر بيان عن المكتب، أن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، استقبل ممثلي نقابات أطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية والكيميائيين، فضلاً عن ممثلي الملاكات الإدارية في وزارة الصحة وتسلم مدير المكتب طلبات الوفد واستمع للمشاكل التي يعانون منها ومناشداتهم لرئيس مجلس الوزراء.



وأكد جوحي بحسب البيان اهتمام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برعاية الملاكات الصحية والطبية، كما نقل تأكيدات سيادته على تلبية ما يمكن من احتياجات هذه الشريحة المتفانية، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات المالية التي تواجه الحكومة والتي يحب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.



وأضاف البيان، ممثلو النقابات حملوا مطالبهم التي تضمنت، تسهيل مباشرة الفئات الصحية والطبية من خريجي العام الماضي ضمن موازنة العام الحالي، وتسهيل صرف رواتبهم بعد إقرار الموازنة كما تضمنت طلب صرف رواتب ذوي المهن الطبية والصحية المتأخرة منذ أكثر من عشرة أشهر، بعد ان تمت مباشرتهم وصدرت الأوامر الوزارية بذلك.



وتابع ان ممثلي النقابات حملوا ايضاً صرف مخصصات 50% لذوي المهن الطبية والصحية إسوة بأقرانهم من الأطباء وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير، وايضا صرف بدل الإعاشة للملاكات الخافرة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية والتمريضية، ورفع مخصصات الملاكات الإدارية والفنية من 30% الى 80% وحضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية قريش فازع القصير.