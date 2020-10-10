اختلال نصاب البرلمان بعد تمرير مقترح بشأن الدوائر الانتخابية

اختل النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب يوم السبت، إثر انسحاب أعضاء بعض الكتل السياسية من الجلسة.

وجاء الانسحاب فور تصويت أعضاء المجلس على مقترح للجنة القانونية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة.

وأفاد مصدر بأن النواب المنسحبين من قاعة المجلس هم من دولة القانون والفتح والاحزاب الاسلامية الكوردية وحركة الجيل الجديد مع بعض من نواب نينوى.

وينص المقترح الذي تم التصويت عليه على: "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

وإذا ما مضى البرلمان في الاتجاه، فإن عدد الدوائر الانتخابية سيحدد بموجب عدد مقاعد كوتا النساء في كل محافظة.

وتحصل النساء على كوتا بنسبة 25 في المئة من مقاعد البرلمان.



