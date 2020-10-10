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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 10 تشرين الأول 2020 03:19 م

العمليات المشتركة: وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار

تحسين الخفاجي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن الاتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار نصَّ على أن تتولى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء.

وأضاف الخفاجي، أن الاتفاق نصَّ أيضاً على صلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم عن طريق التنسيق في ما بينهم في ما يخص الجانبين الأمني والخدمي اللذين سيكونان من مسؤولية لجنة مشتركة تقوم بانتخاب شخص من داخل القضاء يقوم بإدارته.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد يوم أمس الجمعة، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، مشدداً على حرص الحكومة وجديتها في أن يكون القضاء خالياً من الجماعات المسلحة.

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