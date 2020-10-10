بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش الإرهابي في كركوك

أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، بأن قوة خاصة ألقت القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش بمحافظة كركوك.



وقال رسول في بيان، إنه "بعملية إنزال جوي، ألقت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، القبض على قيادي بارز في عصابات داعـش المدعو ( ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، فجر اليوم السبت".



وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

