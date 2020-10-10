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السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 10 تشرين الأول 2020 03:00 م

مراقبون: تحديات وضغوط سياسية تقف بوجه قدرة السلطات العراقية على مواصلة إجراءاتها لمحاسبة الفاسدين

الفساد في العراق

أكد مراقبون، أن هناك تحديات وضغوط سياسية تقف بوجه قدرة السلطات العراقية على مواصلة إجراءاتها لمحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا فساد.

من جانبها، قالت النائب عالية نصيف، إن هناك تحديات تواجه عمل لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبرى التي شُكلت في وقت سابق بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأوضحت، أن أبرز هذه التحديات يتمثل بوجود قوى سياسية فاسدة بدأت توجه انتقاداتها إلى اللجنة المذكورة، سواء كان في العلن أو في الخفاء.

ولفتت أيضاً إلى أن القضاء يحرص على أن تكون الإجراءات ضد الفاسدين قانونية، مشيرة إلى أن لجنة مكافحة الفساد تُطالب أيضاً بعدم تجاوز هيئة النزاهة.

وأوضحت عضو لجنة النزاهة في البرلمان أن لجنتها نبهت هيئة النزاهة خلال زيارة سابقة إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في ملاحقة الفاسدين.

بينما أقرّ مسؤول حكومي، في رده على سؤال عن تطورات عمل لجنة الفساد، بوجود ضغوط سياسية تقوم بها بعض الجهات من أجل وقف الإجراءات ضد بعض الشخصيات التي تدور حولها شبهات فساد خاصة بملفات فساد كبيرة يتورط بها أكثر من جهة وشخصية، موضحاً، أن هذا الأمر يعرقل بشكل أو بآخر إجراءات مكافحة الفساد.

وعبّرت رئاسة الجمهورية من خلال أحد مستشاريها عن دعمها للإجراءات الحكومية في محاربة الفساد، إذ أكد مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد، الثلاثاء الماضي، أن الفساد يمثل آفة لا يقل تأثيرها عن خطر الإرهاب، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تعدّ محاربة الفساد والفاسدين واجباً وطنياً واخلاقياً.

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية تدعو جميع أجهزة الدولة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد إلى القيام بواجباتها بشكل فعال وناجح.

وفي الأول من الشهر الحالي، أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق وزير الاتصالات السابق نعيم الربيعي، بتهمة تحرير صك من دون رصيد، وذلك في أول تحرك قضائي ضد أعضاء حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت إثر تفجر الاحتجاجات الشعبية في البلاد في تشرين الأول العام الماضي، إلا أن السلطات العراقية لم تعلن القبض على الوزير السابق، على الرغم من مرور 10 أيام على إصدار مذكرة القبض.

وجاء ذلك بعد حملة شهدها العراق الشهر الماضي شملت اعتقالات طاولت مسؤولين، وإصدار مذكرات قبض، وأوامر بمنع السفر بحق آخرين، ضمن جهود حكومة مصطفى الكاظمي لمكافحة الفساد.

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