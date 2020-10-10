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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 02:52 م

الصحة العالمية : انفاق العراق على الصحة النفسية لايتجاوز 2% من ميزانية الصحة

منظمة الصحة العالمية
  اعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق العالم ،اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2020 الذي يحمل هذا العام عنوان ” “التحرك من أجل الصحة النفسية: فلنستثمر فيها”،أن  انفاق العراق على الصحة النفسية نسبة 2% من ميزانيتها  وذلك رغم حقيقة أنه في مقابل كل دولار أمريكي يستثمر في تعزيز علاج الاضطرابات الشائعة مثل الاكئتاب والقلق، يتحقق عائد قدره 5 دولارات أمريكية في مجال تحسين الصحة والإنتاجية.
 
وقالت  المنظمة في كلمة لها لا شك أننا نتفق جميعاً على الضرورة الملحة للاستثمار في الصحة النفسية، لأنه وعلى مستوى العالم، سيصاب واحد من بين كل أربعة أشخاص باضطراب نفسي في وقت ما.
واضافت  في العراق يدفع الناس 20% على الأقل من تكلفة خدمات الصحة النفسية. والأمر أسوأ بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض وغيرها من المجموعات الضعيفة لأن تكلفة هذه الرعاية الأساسية يمكن أن تتسبب لهم في صعوبات مالية. ولكن عندما نحصل معاً على تغطية صحية شاملة، فإننا نضمن عدم اهمال الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية. ولا تزال احتياجات الرعاية الصحية النفسية كبيرة في العراق. ورغم أن الحكومة والشركاء وضعواً استراتيجية وخططاً وطنية للصحة النفسية، إلا أن غالبية الناس لا يستطيعون الحصول إلى الخدمات النفسية الجيدة.
وأوضحت أن جائحة كوفيد-19 ابرزت العديد من القضايا ومن أهمها أهمية الصحة النفسية للرفاه العام. فقد أثرت القيود المفروضة على الحركة والتجمعات وفقدان الوظائف ووفاة الأقارب والأحباء والانتشار الواسع للإصابات بكوفيد-19 على الصحة النفسية للناس في كل مكان.

ونوهت  الى ان انتشار تقارير عن زيادة في عنف الأزواج والشركاء، وارتفاع معدلات الانتحار. واثناء جائحة كوفيد-19 تعمل منظمة الصحة العالمية مع الحكومة العراقية والشركاء لجعل الرعاية الصحية النفسية جزء من استمرارية الخدمات الصحية الأساسية. كما توفر المنظمة التدريب على مهارات الدعم النفسي للمستجيبين الأوائل. 
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