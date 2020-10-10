بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 10 تشرين الأول 2020 02:51 م

العراق في المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب

الذهب
أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم السبت، أن البنوك المركزية للدول تمتلك 35 ألف طن من الذهب، مبينة أن العراق بالمرتبة الـ38 من بين الدول الاكثر امتلاكا لهذه الاحتياطيات.

وقال المجلس في تقرير له، إن "البنوك المركزية لـ 100 دولة مدرجة في الجدول تمتلك اكثر 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار".

وأضافت أن "العراق ما زال يحافظ على المرتبة الـ38"، مبينا ان "هذه الاحتياطيات بلغت 96.3 طنا وهي تعادل 8.8 % من باقي العملات الأخرى".

وأشار إلى أن "العراق اشترى خلال عام 2012 كمية 23.9 طن من الذهب ومن ثم قام بشراء كمية12.4 طن في عام 2013 ، ومن ثم اشترى كمية 47.6 طن في عام 2014"، مشيرا الى ان "اخر شراء للعراق من الذهب كان في عام 2017 بمقدار 6.5 طن".

 ولفت إلى أن "اكثر البنوك المركزية للدول شراء للذهب خلال عام 2020 كان من نصيب تركيا حيث اشترت 167 طنا، تليها الهند بواقع 33.3 طنا ، فيما كانت اكثر الدول مبيعة للذهب خلال العام الحالي اوزبكستان حيث باعت 33 طنا، تليها سيرلانكا حيث باعت 12.9 طنا".
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