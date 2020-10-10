بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 02:42 م

​ الصيادي يتهم الكاظمي ببيع قضاء سنجار للأكراد

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي
قال عضو مجلس النواب كاظم الصيادي ، ان السفارة الامريكية تهنئ الكاظمي والبارزاني بتطبيق المادة ١٤٠ والتي تعني تسليم سنجار وامرلي وطوز خورماتو وسهل نينوى وكركوك الى كردستان .
وطالب الصيادي عبر تغريدة في موقع “تويتر”  اليوم السبت ، من كل الشرفاء من اعضاء مجلس النواب عدم السكوت لانها خيانة للعراق .
واكد الصيادي في تغريدة ثانية ، ان أرض ارتوت بدماء الحشد وأبناء الداخلية والدفاع كيف تعطى لمن هرب منها !

وختم الصيادي تغريدته بـ هشتاغ : الكاظمي_يبيع_سنجار

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