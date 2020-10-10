​ الصيادي يتهم الكاظمي ببيع قضاء سنجار للأكراد

قال عضو مجلس النواب كاظم الصيادي ، ان السفارة الامريكية تهنئ الكاظمي والبارزاني بتطبيق المادة ١٤٠ والتي تعني تسليم سنجار وامرلي وطوز خورماتو وسهل نينوى وكركوك الى كردستان .
وطالب الصيادي عبر تغريدة في موقع “تويتر” اليوم السبت ، من كل الشرفاء من اعضاء مجلس النواب عدم السكوت لانها خيانة للعراق .
واكد الصيادي في تغريدة ثانية ، ان أرض ارتوت بدماء الحشد وأبناء الداخلية والدفاع كيف تعطى لمن هرب منها !
وختم الصيادي تغريدته بـ هشتاغ : الكاظمي_يبيع_سنجار
وطالب الصيادي عبر تغريدة في موقع “تويتر” اليوم السبت ، من كل الشرفاء من اعضاء مجلس النواب عدم السكوت لانها خيانة للعراق .
واكد الصيادي في تغريدة ثانية ، ان أرض ارتوت بدماء الحشد وأبناء الداخلية والدفاع كيف تعطى لمن هرب منها !
وختم الصيادي تغريدته بـ هشتاغ : الكاظمي_يبيع_سنجار