​ الصيادي يتهم الكاظمي ببيع قضاء سنجار للأكراد

قال عضو مجلس النواب كاظم الصيادي ، ان السفارة الامريكية تهنئ الكاظمي والبارزاني بتطبيق المادة ١٤٠ والتي تعني تسليم سنجار وامرلي وطوز خورماتو وسهل نينوى وكركوك الى كردستان .

وطالب الصيادي عبر تغريدة في موقع “تويتر” اليوم السبت ، من كل الشرفاء من اعضاء مجلس النواب عدم السكوت لانها خيانة للعراق .

واكد الصيادي في تغريدة ثانية ، ان أرض ارتوت بدماء الحشد وأبناء الداخلية والدفاع كيف تعطى لمن هرب منها !



وختم الصيادي تغريدته بـ هشتاغ : الكاظمي_يبيع_سنجار



