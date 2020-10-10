بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 02:37 م

عالية نصيف: جهاز مخابرات دولي وراء عملية اغتيال مدير الشركة الكورية

نصيف
اتهمت النائبة عالية نصيف مخابرات احدى الدول (لم تسمها) باغتيال مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة.
وطالبت نصيف  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالذهاب إلى البصرة للإشراف بنفسه على التحقيق في جريمة اغتيال مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وذلك لتورط مخابرات إحدى الدول بالجريمة، ولكون الكاظمي له خبرة في العمل المخابراتي.
كما طالبت بتحقيق دولي بإشراف كوريا وبحضور عراقي لكون الجريمة “دولية”، مبينة أن هذه الجريمة يجب أن تدفع العراق للإصرار على بناء الميناء، وأفضل انتقام من القتلة هو الاستمرار بالمشروع .

وقالت نصيف :” في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع العراقي غضباً بسبب قيام مخابرات إحدى الدول باغتيال مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، نؤكد ضرورة حضور السيد الكاظمي بنفسه إلى البصرة للإشراف على التحقيق واستخدام خبرته في العمل المخابراتي للكشف عن خيوط الجريمة البشعة، والتي تعد تحدياً للشعب العراقي وتحدياً للكاظمي نفسه، مع أهمية فتح تحقيق دولي بإشراف كوريا وبحضور العراق لكون الجريمة دولية “.
وأوضحت:” ان الدولة التي اغتالت هذا الرجل هدفها هو تخويف بقية الشركات من تنفيذ أي عمل يخص ميناء الفاو، كما ان هذه الجريمة أثبتت للرأي العام العراقي والعالمي صحة ما كنا نتحدث عنه بأن بعض الدول لاتريد للعراق الخير وتخشى أن يكون له دوراً ريادياً في المنطقة، لكن العراق سيعود شامخاً رغم أنوفهم، وتباً للخونة، سيكون مصيرهم مزبلة التاريخ ” .
وشددت على ” ان الفاو هدفنا ومصيرنا، داعية لرفع “هاشتاك #الفاو_وجودنا “.
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أخر تعديل: السبت، 10 تشرين الأول 2020 02:55 م
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