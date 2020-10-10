بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
نوفل البرادعي السبت، 10 تشرين الأول 2020 02:27 م

تكريم رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام ومنحه الجائزة الإنسانية المتميزة 2020

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كُرم معالي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالجائزة الإنسانية المتميزة لعام 2020 والتي قدمت من قبل ماركيز هوزهو الاميركية والتي أسست عام 1889 وذلك تقديرا للجهود التي قام بها في نشر ثقافة السلام والتسامح على المستوى العالمي والإنجازات المميزة التي قدمها بأعماله الانسانية تجاه المجتمعات المتعددة والدفاع عن حقوق المرأة والأطفال والتنمية المستدامة.
وكان معاليه قد شغل عدة مناصب ومراكز في عدة قطاعات نذكر منها:
رئيس إتحاد الخبراء العرب
رئيس سابق للبرلمان العربي
عضو سابق في المجلس ألوطني ألإتحادي لدولة ألإمارات ألعربية ألمتحدة
رئيس ومؤسس ألمجلس ألعالمي للتسامح والسلام
عضو سابق في هيئة ألتحكيم ألتجاري ألدولي في ألشارقة
عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ألشارقة
رئيس سابق لمجلس إدارة نادي ومتحف ألشارقة للسيارات ألقديمة
عقيد ركن مهندس متقاعد في القرات ألمسلحة ألإماراتية
ومن ابرز الإنجازات التي كُرم بها معاليه:
جائزة الإنسانية العالمية المتميزة 2020
عضو مميز، مجلة ميلينيوم، ماركيز هوز 2020
جائزة المهاتما غاندي الدولية 2020 للقادة العالميين لنشر السلام والتفاهم الدولي
أفضل المحترفين لهذا العام، ماركيز هوز هو 2020
جائزة ألبرت نيلسون ماركيز لإنجازات مدى الحياة 2018
سفير السلام من رئيس اتحاد السلام العالمي
وسام “خدمة روسيا” من الدرجة الأولى من البروفيسور كامشيلوف فاليري فاسيليفيتش.
وسام الديموقراطية باعلى درجة من رئيس كولومبيا.
وسام سان خوان من الأرجنتين.
لقب سفير النوايا الحسنة من جمهورية كوسوفو
وسام البرلمان العربي
الوسام الوطني المقدم من رئيس جيبوتي
الوسام الوطني من رئيس جزر القمر.
وسام الخدمة العسكرية من القوات المسلحة الإماراتية.
درع القائد من بلدية الشارقة.
درع تكريم من محافظ بيروت – لبنان
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