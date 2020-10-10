ديالى تسجل 159حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، عن تسجيل159حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .



وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، إن صحة ديالى أجرت فحوصات مختبرية لـ385مسحة جديدة تبين بأن 159منها موجبة أي مصابة بينها 11 للكوادر الصحية.



وأضاف العزاوي، أن 158 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالة وفاة واحدة.



وأشار العزاوي إلى أن تراكمية حالات الإصابة ارتفعت إلى 11421حالة فيما حالات الشفاء بلغت 10152وحالات الوفاة 222حالة.



