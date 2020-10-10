مقتل 4 وإصابة آخرين في انفجار خزان وقود في بيروت

قال الصليب الأحمر اللبناني، اليوم السبت، إن أربعة لاقوا حتفهم وأصيب آخرون عندما انفجر خزان وقود بمبنى في بيروت .



وذكر مصدر أمني، أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق كبير في المبنى الواقع في حي الطريق الجديدة.



وذكر الصليب الأحمر ومصدر في مستشفى أن شخصا أصيب بجروح خطيرة بينما يتلقى آخرون العلاج من استنشاق الدخان.



